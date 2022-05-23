拜登明言中若武力犯台將軍事介入 外交部感謝對台堅若磐石承諾

美國總統拜登與日本首相岸田文雄在今天的聯合記者會上，雙方均重申台灣安全的重要性。（路透）

2022/05/23 16:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統拜登（Joe Biden）今天出席美日峰會後聯合記者會，對於台灣有事發生時，美國是否會軍事介入的提問，拜登回答「YES（會），這是我們的承諾」。白宮隨後重申對台政策不變、承諾不變。外交部今天表示，對拜登總統及美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾，表達誠摯歡迎與感謝。

拜登訪問日本，今天下午在東京與日本首相岸田文雄舉行峰會後，共同出席聯合記者會。會後也發布聯合聲明重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，並進一步指出台海和平穩定是「維繫國際社會安全與繁榮不可或缺的要素（an indispensable element in security and prosperity in the international community）」。

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兩人均強調台海和平穩定的重要性，媒體問及如果中國犯台，美國會以武力保衛台灣？拜登回答「YES（會），這是我們的承諾」。拜登強調，美國有其「一中政策」，但這不代表中國可用武力奪取台灣。美國的台灣政策並未改變，亦即支持台灣海峽的和平穩定，並將繼續參與，以避免片面變更現狀。

白宮隨後重申美國的對台政策沒有改變，美方是基於《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），向台灣提供自衛軍事手段，此承諾不變。

外交部發言人歐江安今天表示，對於拜登總統及美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾，我方表達誠摯歡迎與感謝。中國對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切。我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，會持續提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近國家深化合作，共同捍衛台海安全，以及規則為基礎的國際秩序，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

歐江安也補充，美日兩國2021年4月在華盛頓舉行的領袖峰會，以及今年1月舉行的領袖視訊峰會中，均曾強調台灣海峽和平穩定的重要性並敦促兩岸議題和平解決；此次美日領袖峰會再次提及台海安全議題，對於區域情勢及台海安全均具有重大意義，也再次彰顯維繫台灣海峽的和平穩定已經成為國際共識。外交部對此表達誠摯歡迎，並感謝美國及日本政府持續重視台海和平穩定。

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