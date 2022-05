拜登明言中若武力犯台將軍事介入 外交部感謝對台堅若磐石承諾

美國總統拜登與日本首相岸田文雄在今天的聯合記者會上,雙方均重申台灣安全的重要性。(路透)

2022/05/23 16:55

〔記者呂伊萱/台北報導〕美國總統拜登(Joe Biden)今天出席美日峰會後聯合記者會,對於台灣有事發生時,美國是否會軍事介入的提問,拜登回答「YES(會),這是我們的承諾」。白宮隨後重申對台政策不變、承諾不變。外交部今天表示,對拜登總統及美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾,表達誠摯歡迎與感謝。

拜登訪問日本,今天下午在東京與日本首相岸田文雄舉行峰會後,共同出席聯合記者會。會後也發布聯合聲明重申維護台灣海峽和平穩定的重要性,並進一步指出台海和平穩定是「維繫國際社會安全與繁榮不可或缺的要素(an indispensable element in security and prosperity in the international community)」。

兩人均強調台海和平穩定的重要性,媒體問及如果中國犯台,美國會以武力保衛台灣?拜登回答「YES(會),這是我們的承諾」。拜登強調,美國有其「一中政策」,但這不代表中國可用武力奪取台灣。美國的台灣政策並未改變,亦即支持台灣海峽的和平穩定,並將繼續參與,以避免片面變更現狀。

白宮隨後重申美國的對台政策沒有改變,美方是基於《台灣關係法》(Taiwan Relations Act),向台灣提供自衛軍事手段,此承諾不變。

外交部發言人歐江安今天表示,對於拜登總統及美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾,我方表達誠摯歡迎與感謝。中國對台海安全構成的挑戰,已引起國際社會高度關切。我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變,會持續提升自我防衛能力,並與美國及日本等理念相近國家深化合作,共同捍衛台海安全,以及規則為基礎的國際秩序,同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

歐江安也補充,美日兩國2021年4月在華盛頓舉行的領袖峰會,以及今年1月舉行的領袖視訊峰會中,均曾強調台灣海峽和平穩定的重要性並敦促兩岸議題和平解決;此次美日領袖峰會再次提及台海安全議題,對於區域情勢及台海安全均具有重大意義,也再次彰顯維繫台灣海峽的和平穩定已經成為國際共識。外交部對此表達誠摯歡迎,並感謝美國及日本政府持續重視台海和平穩定。

