歡迎美韓關切台海安全 外交部：續與美國等國共抗威權脅迫

美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）21日在南韓首爾青瓦台會面後舉行聯合記者會。拜、尹在會後的共同聲明中提及維護台海和平穩定的重要性，稱此為印太地區安全與繁榮的關鍵要素。（法新社）

2022/05/23 15:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統拜登（Joe Biden）21日與韓國新任總統尹錫悅召開元首峰會，會後聯合聲明重申維護台海和平穩定重要性。外交部今天表示，美韓自去年5月以來接連提及台海和平穩定，共同關切台海安全，外交部對此表達歡迎與感謝，我國將持續與美國及其他理念相近國家合作，共同對抗威權脅迫，維護台海及印太區域和平、穩定與繁榮。

拜登週末訪問韓國，與韓國新任總統尹錫悅召開峰會，會後聲明中重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，並表示台海和平穩定是印太地區安全繁榮的一大關鍵要素。兩位元首誓言加強同盟關係以因應區域與全球挑戰，以及暗示擴大聯合軍演以強化對北韓的威懾力。

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外交部今天表示，這是美、韓繼2021年5月雙邊元首峰會、12月雙邊國防部長會議及2022年2月美日韓外長會議，接連提及台海和平穩定重要性後，又一次共同關切台海安全議題。外交部對此表達誠摯歡迎，並感謝美國、韓國政府持續重視台海的和平穩定。

外交部強調，台灣位處東亞第一島鏈的關鍵樞紐，在區域安全上一向扮演重要角色。這次拜登政府持續展現美國對台灣的強勁支持，以及尹錫悅政府表達對台海的高度重視，再次彰顯維繫台海和平穩定，已是民主國家的高度共識。

外交部重申，台灣作為印太地區負責任的民主陣營成員，在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，將持續與美國及其他理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫，維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

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