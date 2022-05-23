朱立倫、張善政再道歉 朱自豪提名張：讓民進黨陣腳大亂

國民黨主席朱立倫（右）強調，張善政（左）是好人選，造成民進黨陣腳大亂。（記者田裕華攝）

2022/05/23 15:01

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨突襲徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發黨內風暴，張善政今與國民黨主席朱立倫出面再次道歉，但朱仍強調，張是好人選，造成民進黨陣腳大亂。張則說，從明天開始會到桃園拜訪包含議長邱奕勝、立委呂玉玲、前台北市議員羅智強等人，尋求團結。

桃園市長提名引起黨內風暴，朱立倫、張善政、秘書長黃健庭連日道歉，風波仍未緩和，3人與前立委陳學聖今在台北市長召開記者會說明，試圖化解連延燒多日的提名風波。

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朱立倫表示，他最關心桃園，最希望桃園好，一定要推出最好的候選人，所以國民黨徵召張善政，提名過程中做不好的地方，他代表國民黨表達歉意，所有的紛擾都由他來扛，也希望張能趕緊帶領所有桃園的同志，一起努力為桃園打拚，他和黃健庭會持續在地方溝通協調。

張善政則說，他在上週六透過臉書貼文跟桃園鄉親跟全國朋友道歉，有人問他為什麼要道歉？但他認為，就像打球賽，下半場進場的人，除了不要輸之外，也要把上半場失分彌補回來，球賽才有希望。

張善政坦言，在提名過程中，他的確也給朱立倫造成困擾，因為他答應接受徵召的時間非常晚。他解釋，他在桃園工作12年，對桃園有感情，但也想到如果答應徵召，選舉過程的挑戰及若當選後的4年、8年，都非常辛苦，最後才經考慮後決定要投入，把多年來在企業、政府的經驗用在桃園，回饋給桃園鄉親。

張善政說，他已經在做桃園的基本拜會，也籌組市政顧問團，包含政務官及熟悉桃園地方的朋友都在陸續徵詢中，一分一秒沒閒下來，相信桃園鄉親不會對他失望，但要能當選，地方團結非常重要，府、會、立委，3方都是在一條船上的生命共同體，都是非常重要的合作夥伴，應該一起打拚。

張善政指出，道歉只是開始，但不是全部，從明天開始，希望能去拜會議長、呂玉玲及羅智強，希望以他的誠意打動地方，過去的就過去，將來就是一個團隊，為桃園未來打拚。

對於是否擔心吃到邱奕勝等人的閉門羹？張善政說，他準備明天去拜會，馬上開始聯繫，不管有沒有閉門羹，表達誠意最重要。朱立倫則表示，張明天會開始走到桃園每個角落，不管是議長還是議員、立委，都會一次再一次努力溝通，不怕任何困難。他自己也會用最謙卑的心情、最大的誠意，很多議員、重要領袖，會一一打電話，再次登門拜訪。

朱立倫認為，這段期間，大家對張善政都非常肯定，國民黨提出對桃園最負責任的人才，造成民進黨陣腳大亂，民進黨現在很緊張，各種方式都會出籠，國民黨要逐漸穩住陣腳，一步一腳印。

朱立倫說，這幾天他在桃園，有綠營的前議員都跟他說，決定全家投給張善政，所以張善政絕對是正確選擇，過程中做不好的、不夠圓滿的，他和黃健庭都該道歉，一定繼續跟大家溝通。

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