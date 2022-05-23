南投綠營執評委開始領表登記 上演「老黨員反撲」戲碼
2022/05/23 13:09
〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨黨職改選工作，每2年辦理1次，且區分2階段展開，在黨部主委、縣市黨員代表及全國黨員代表等第1階段改選工作，於昨晚開票結果出爐後，南投縣黨部表示，今起展開第2階段改選，受理執行委員（簡稱執委）及評議委員（簡稱評委）領表登記，迄27日截止，且敲定6月26日召開縣黨員代表大會進行投票改選。
民進黨南投縣黨部執委應選16席、評委應選9席，係由黨員代表投票產生，此次黨員代表有44人參選爭搶38席，結果以得票數42票吊車尾當選的張菊枝，只比獲得41票落選頭的江秉翰多出1票，競爭之激烈可見一斑。
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而在黨員代表當選名單中，現年77歲的老黨員莊銘峯最受注目，不但已完成黨員代表3連霸，且在僅6成的不高投票率下，還能以132票的第1高票當選，同時也打破黨部成立36年來，獲得最多票數當選的紀錄，實屬不易，無疑也為「老黨員的反撲」力量，打了一劑強心針。
莊銘峯說，他曾參與美麗島事件，從昔日黨外時期迄今成為民進黨創黨第一批的老黨員，「反中保台」為台灣民主、自由打拼，始終是他不變的理念，但卻與年輕一輩的黨員出現落差，此次獲得如此高的票數，他本身也認為與老黨員的齊心團結有絕對的關係，因此，也對外宣布，此次執評委改選，包括他在內入黨20年以上的老黨員，有可能會親自參選或與其他理念相同的派系聯合推出人選，強調，老黨員在第2階段改選也同樣不會缺席，這也使得執評委改選，呈現山雨欲來風滿樓的詭譎氣氛，競爭激烈可期。