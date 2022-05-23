南投綠營執評委開始領表登記 上演「老黨員反撲」戲碼

民進黨南投縣黨員代表改選結果出爐，向來視蔡英文總統為偶像的77歲老黨員莊銘峯，以第1高票完成3連霸。（記者謝介裕攝）

2022/05/23 13:09

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨黨職改選工作，每2年辦理1次，且區分2階段展開，在黨部主委、縣市黨員代表及全國黨員代表等第1階段改選工作，於昨晚開票結果出爐後，南投縣黨部表示，今起展開第2階段改選，受理執行委員（簡稱執委）及評議委員（簡稱評委）領表登記，迄27日截止，且敲定6月26日召開縣黨員代表大會進行投票改選。

民進黨南投縣黨部執委應選16席、評委應選9席，係由黨員代表投票產生，此次黨員代表有44人參選爭搶38席，結果以得票數42票吊車尾當選的張菊枝，只比獲得41票落選頭的江秉翰多出1票，競爭之激烈可見一斑。

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而在黨員代表當選名單中，現年77歲的老黨員莊銘峯最受注目，不但已完成黨員代表3連霸，且在僅6成的不高投票率下，還能以132票的第1高票當選，同時也打破黨部成立36年來，獲得最多票數當選的紀錄，實屬不易，無疑也為「老黨員的反撲」力量，打了一劑強心針。

莊銘峯說，他曾參與美麗島事件，從昔日黨外時期迄今成為民進黨創黨第一批的老黨員，「反中保台」為台灣民主、自由打拼，始終是他不變的理念，但卻與年輕一輩的黨員出現落差，此次獲得如此高的票數，他本身也認為與老黨員的齊心團結有絕對的關係，因此，也對外宣布，此次執評委改選，包括他在內入黨20年以上的老黨員，有可能會親自參選或與其他理念相同的派系聯合推出人選，強調，老黨員在第2階段改選也同樣不會缺席，這也使得執評委改選，呈現山雨欲來風滿樓的詭譎氣氛，競爭激烈可期。

民進黨南投縣黨員代表改選結果出爐，77歲老黨員莊銘峯獲得第1高票，吊車尾與落選頭也只差一票，顯示競爭之激烈。（記者謝介裕翻攝）

民進黨南投縣黨部公布當選黨部主委蔡銘軒及全國黨代表名單及得票數情形。（記者謝介裕翻攝）

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