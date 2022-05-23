狗貓比14歲以下人口還多 綠委籲設動保專線

民進黨立委賴品妤、劉世芳、吳思瑤、蘇巧慧等委員今（23）日共同召開全國動物保護4碼專線記者會，呼籲農委會積極成立「1959全國動物保護專線」。（賴品妤辦公室提供）

2022/05/23 11:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨立委賴品妤、吳思瑤、蘇巧慧等委員今（23）日共同召開全國動物保護4碼專線記者會，呼籲農委會積極成立「1959全國動物保護專線」，同時也要求其補足地方動保機關業務人力，以提升動物保護行政效能，打造友善動物城市。

寵物飼養趨勢逐年攀升，單以犬貓數來看，估計全國犬貓數2021年達295萬隻，首度超過0至14歲人口數289萬人；每年全台動保機關總共平均接獲約15萬件案件。但負責動保案件稽查的全國動物保護檢查員約僅167人。

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賴品妤表示，農委會將組改成農業部，而未來也將設立「動物保護司」時，她認為是推動「全國動保四碼專線」的時機，一方面讓民眾好記，另一方面也是宣示政府有決心要投入更多的資源、預算在動物保護政策及業務上。她建議透過建置智慧化全國動保專線，以及補足地方動保業務人力，期望讓資源及人力能聚焦在緊急動保案件上。

吳思瑤說，寵物管理科上路，基層動保檢查員困境並未改善，根據農委會統計，去年全國民眾申訴及主動稽查動保案件總數共15萬2501件，而全國動保員僅167人，平均每位動保員負責高達913件動保案件，而各地的動保檢查員人數差距甚大，最多的是宜蘭縣有21名，其次為新北是20名，然而，有14縣市只有個位數的動保員。

蘇巧慧指出，細看各地方政府的數據，以新北市來說，每人每年處理的案量更高達3000件以上，而城鄉人力差距也非常的大，例如新竹縣、彰化縣、澎湖縣、嘉義市甚至都只有一位動保檢查員。面對這麼龐大的動保案件量及相關業務需求，增加地方政府的人力可以說是刻不容緩。

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