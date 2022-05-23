IPEF首輪未納台灣 江啟臣批大內宣：應對美方表達嚴重關切

美國啟動「印度─太平洋經濟架構」（IPEF），台灣未納入首輪名單，國民黨立委江啟臣痛批蔡政府狀況外。（資料照）

2022/05/23 10:29

〔記者林良昇／台北報導〕美國啟動「印度─太平洋經濟架構」（IPEF），台灣未納入首輪名單，國民黨立委江啟臣痛批蔡政府狀況外，對美國對台政策錯誤理解，只顧大內宣，他呼籲，政府除表達遺憾外，也應對美方決定表達嚴重關切。

台灣未納入IPEF首輪名單，江啟臣今在臉書發文指出，過去有相當多的美國國會議員協助致函拜登政府，力挺我方加入意願及立場，美國國務卿布林肯4月28日在國會甚至公開表示「不排除台灣加入」。但從近來在帛琉舉辦的海洋大會，美方「建議」我國避免使用國名、國旗等有主權象徵的符號，一再大力表達支持加入WHA卻從無具體提案，對台軍售的暫緩或停售，就可以知道恐怕不如預期。

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江啟臣質疑，外交部長吳釗燮、經濟部次長陳正祺在立院備詢時信心滿滿地表示，台灣理論上會在裡面、有機會在首輪納入，但結果是台灣被排除在外，蔡政府是狀況外還是在暗巷吹哨？還是只顧著大內宣？

江啟臣認為，蔡政府一再對內宣傳台美關係關堅若磐石，但看來根本不敵美國的一中政策堅若磐石。美方不希望看到片面改變現狀，不希望見到軍事侵略，但從頭到尾堅守「一中政策」。談好的對台軍購延宕或喊卡，挺台參與WHA僅止於聲明，現在印太經濟架構又被排除在外，「這是蔡政府所謂台美關係史上最佳？」

江啟臣說，蔡政府的國安局長說美國對台戰略是「安全上清晰、政治上模糊」，恐怕是對美國對台政策的錯誤理解。美國政治上支持台灣不以國家身分參與國際組織，外交主權上承認的是中華人民共和國，當對台的各項支持遇到一中政策，也幾乎是口惠居多，是「政治主權清晰、軍事安全模糊」，藉此換取其最大的國家利益。

江啟臣痛批，蔡政府刻意無視國際政治的現實，一再選擇性理解進行大內宣，對於質疑或提醒動輒指為唱衰甚至扣紅帽，到底是不願面對國際現實還是只會自吹自擂？蔡政府的台美關係難道是在深化內宣、虛化關係、霧化問題？

江啟臣說，此刻蔡政府除了表達遺憾以外，也應對美方的決定表達嚴重的關切。政府沒有利用自身的優勢和國際情勢變化來強化台美合作，反而讓美國對台軍售喊停、印太經濟架構又被屏除於外，而爭取加入CPTPP或與美日的雙邊貿易協定更是看不到真進展，讓國人期待一再落空。蔡政府必須深切檢討對外戰略與政策，才能突破枷鎖及限制。

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