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    美教會槍擊案影響 立委促增仇恨罪 蔡清祥：可研議討論

    法務部長蔡清祥。（資料照）

    法務部長蔡清祥。（資料照）

    2022/05/23 09:53

    〔記者謝君臨／台北報導〕美國南加州爾灣長老教會發生槍擊案造成1死5傷，嫌犯周文偉曾是「拉斯維加斯中國和平統一促進會」成員。對此，民進黨立委羅致政將提案修正刑法，對於因政治不同意見等仇恨行為的仇恨罪加重處罰。法務部長蔡清祥今（23）日說，可以搜集外國的立法例，再邀學者專家一起討論，若現行法令不周延可立法。

    立法院司法及法制委員會今審查及處理111年度中央政府總預算關於法務部主管預算凍結項目等案，蔡清祥列席報告並備質詢。

    對於媒體提問，針對美國加州教會槍擊案，有立委提議台灣增訂仇恨罪，超前部署。蔡清祥表示，這部分我們可以搜集外國的立法例，再邀學者專家一起討論，如果認為我們現行法令不夠周延，要納入的話，我們可以想辦法立法。

    另，媒體詢問，有公民團體建議公務人員財產申報研議納入議員的部分。蔡清祥指出，議員的部分現在已經要申報了，只是大家希望用公告的方式，讓所有想要知道的人可以很容易地得到訊息；我們可以考慮用什麼樣的方式，能夠把訊息更公開一點。

    台灣長老教會、台灣教授協會18日舉行記者會，呼籲政府正視在台灣某些統派團體所散播的仇恨言論，並以有效策略防範相關團體利用仇恨言論，激起對立，製造暴力事件，對台灣造成傷害。

    羅致政則表示，將提案修正刑法，對於因政治不同意見等仇恨行為的仇恨罪加重處罰。他說，未來統派團體若在國內打人，原本僅以一般暴力罪法辦，未來可以仇恨罪加重論處，最快在立法院下會期提出，並積極推動三讀。

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