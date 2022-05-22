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    遺憾IPEF首輪未納台灣 外交部：仍樂觀看待台美經貿前景

    我國政委鄧振中及美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）計畫在未來數週再度會晤。外交部今表示，仍樂觀看待台美經貿關係的前景，期待很快可以看到雙邊經貿關係步入嶄新的階段。（取自美國貿易代表署發言人推特）

    我國政委鄧振中及美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）計畫在未來數週再度會晤。外交部今表示，仍樂觀看待台美經貿關係的前景，期待很快可以看到雙邊經貿關係步入嶄新的階段。（取自美國貿易代表署發言人推特）

    2022/05/22 21:21

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今（22）表示，美國期許和台灣深化經濟夥伴關係，但同時表示「印太經濟架構」（IPEF）的首輪名單不會納入台灣。外交部今對此表示遺憾，並強調台灣絕對符合參與IPEF資格，未來將持續爭取參與。外交部也說，仍樂觀看待台美經貿關係的前景，期待很快看到雙邊經貿關係步入嶄新階段。

    美國總統拜登今抵日本，將在訪日期間宣布啟動美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）。隨拜登訪問的白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天在空軍一號上受訪時，預先透露台灣將不會成為IPEF首輪參與國家，但強調美方期盼深化與台灣的經貿夥伴關係，台美雙邊關係的強化將與IPEF同時並進。

    外交部副發言人崔靜麟今表示，外交部對於我國未獲納入IPEF首輪名單感到遺憾。台灣作為重要經濟體，在全球供應鏈扮演關鍵角色，絕對符合參與IPEF的資格。

    崔靜麟指出，美國國會參眾兩院跨黨派議員，近期均力挺台灣參與IPEF，且美國務卿布林肯 （Antony Blinken）也公開強調，IPEF是一個具開放性與包容性的架構，不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門。因此，我國政府未來仍將持續積極爭取參與。

    另方面，崔靜麟也說，如同蘇利文所言，台美正在尋求建構深化雙邊經濟夥伴關係的機制；這將會是涵蓋供應鏈韌性、勞動、環境與永續發展等議題的前瞻性機制，可望為印太地區的經貿環境建立高標準，為台灣進一步參與區域經貿整合提供重要動力。

    崔靜麟透露，目前台美雙方經貿團隊正在積極討論，我國政委鄧振中及美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）也計畫在未來數週再度會晤，外交部仍樂觀看待台美經貿關係的前景，期待很快可以看到雙邊經貿關係步入嶄新的階段。

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