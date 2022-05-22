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    軍情動態》「遼寧號」航艦演訓逾20天 正從西太平洋返航

    日本防衛省統合幕僚監部今（22）日發布資訊揭示，中國「遼寧號」航空母艦（上）等7艘軍艦昨日進入宮古海峽，朝向東海航行。下為052D型飛彈驅逐艦西寧號（舷號117）。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

    日本防衛省統合幕僚監部今（22）日發布資訊揭示，中國「遼寧號」航空母艦（上）等7艘軍艦昨日進入宮古海峽，朝向東海航行。下為052D型飛彈驅逐艦西寧號（舷號117）。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

    2022/05/22 20:54

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國航空母艦「遼寧號」本月於西太平洋頻繁活動，日本防衛省統合幕僚監部今（22）日發布資訊揭示，「遼寧號」等7艘中國軍艦昨日自西太平洋進入宮古海峽，朝向東海航行。「遼寧號」航艦編隊今年5月1日前往西太平洋，為期21天的演訓終告段落。

    根據日本防衛省統合幕僚監部今日發布資訊，日本海上自衛隊在昨日上午10點、下午3點左右，在宮古島以東約170公里、180公里處，各發現1艘中國驅逐艦，而「遼寧號」航空母艦與其他4艘軍艦則於昨日下午5點左右，於宮古島以東220公里處出沒，持續朝西邊前進。

    日方掌握資訊揭示，「遼寧號」等7艘軍艦從沖繩本島與宮古島之間通過，朝西北方向前進並即將前往東海。日方也派出多艘軍艦及「P-3C」反潛機，監控遼寧號的動態。

    「遼寧號」航空母艦於本月1日穿越宮古海峽進入西太平洋，期間頻繁於西太平洋進行艦載機起降訓練，且一度僅距離日本石垣島約160公里，距離台灣則約300公里左右，引發關注。

    日本防衛省統合幕僚監部今（22）日發布資訊揭示，中國「遼寧號」航空母艦（上）等7艘軍艦昨日進入宮古海峽，朝向東海航行。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

    日本防衛省統合幕僚監部今（22）日發布資訊揭示，中國「遼寧號」航空母艦（上）等7艘軍艦昨日進入宮古海峽，朝向東海航行。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

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