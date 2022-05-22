維什萬卡野餐日在台北 烏僑：盼人們更認識烏克蘭美麗文化

台灣烏克蘭陣線22日在台北市舉行「維什萬卡」日慶祝活動。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/22 17:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕「台灣烏克蘭陣線」和「台灣 - 東歐友好協會籌備處」今在台北舉辦「烏克蘭維什萬卡野餐日」，是台灣第一次響應烏克蘭刺繡衫節（Vyshyvanka Day）相關活動。韓裔烏克蘭人申武松（Oleksandr Shyn）表示，戰爭仍在繼續，雖然烏克蘭難以慶祝，但在台灣，這是向人們展示這美麗文化的好機會，盼藉此增進人們對烏克蘭文化的認識。

烏克蘭每年5月第3個星期四都會慶祝民俗文化節日「刺繡衫節（維什萬卡日）」，這一天，烏克蘭人均會穿上傳統刺繡衫上班上學。為呼應此節日，在台烏克蘭社群與東歐僑民共同籌辦「烏克蘭維什萬卡野餐日」活動，今天下午在台北古亭站附近草坪登場。

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韓裔烏克蘭人申武松今天也穿上維什萬卡，他受訪時說，維什萬卡日對烏克蘭人民來說非常有意義，所有國家都有傳統服裝，而烏克蘭是為自由、獨立和身份奮戰數百年的國家，這也包括擁護自身文化權利。現時今日，這日子尤其重要，對世界各地的烏克蘭人們是具使命感的節日，透過遊行、市集、慶典等方式傳達。

申武松表示，戰爭仍在繼續，有些地方已經被佔領。雖然烏克蘭難以慶祝，但在台灣，他們認為這是個很好的機會，能提高人們對烏克蘭文化的認識，並向人們展示烏克蘭文化的重要性。「台灣烏克蘭陣線」的志願者們在野餐日義賣食物、飲品、紀念品等，所有收益都將捐給烏克蘭當地組織。

此外，在台烏克蘭社群特別設計了專屬於烏克蘭和台灣的「維什萬卡」（Vyshyvanka）圖案。該圖案透過烏克蘭傳統刺繡代碼，將「烏克蘭」和「台灣」的烏克蘭文編譯組合，加上星星與火的圖案，象徵台灣與烏克蘭站在一起、為自由而戰。現場也販售印有此圖案的貼紙。

獲中研院獎學金來台研讀的烏克蘭學者Anastasiia Palamarchuk，則在現場教學民眾製作傳統的烏克蘭民間布娃娃莫坦卡（Motanka dull）。 她介紹說，莫坦卡娃娃是古老的烏克蘭家居用品，被認為可以保護家庭和家人、並帶來祝福。莫坦卡最初是為祝福生育而設計，但現在象徵治愈和保護。在烏克蘭期間，她還製作了一些莫坦卡，送給烏克蘭士兵，祝福他們好運。

台灣烏克蘭陣線22日在台北市舉行「維什萬卡」日慶祝活動，活動中展示了由台灣及烏克蘭字母組成的「維什萬卡」圖案。（記者叢昌瑾攝）

台灣烏克蘭陣線22日在台北市舉行「維什萬卡」日慶祝活動，活動中展示了由台灣及烏克蘭字母組成的「維什萬卡」圖案。（記者叢昌瑾攝）

台灣烏克蘭陣線22日在台北市舉行「維什萬卡」日慶祝活動，活動中有志工現場製作了富有祈福、治癒等功效的手工娃娃。（記者叢昌瑾攝）

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