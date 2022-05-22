蔡英文致電新北醫師公會協調防疫工作 新北市府：是慢半拍還是割稻尾

新北市長侯友宜。（記者林欣漢攝）

2022/05/22 16:50

〔記者林欣漢／新北報導〕總統府今天表示蔡英文總統關心全國的防疫工作，近期也有致電新北市醫師公會，協調基層診所與醫師投入防疫。對此，新北市新聞局長張愛晶反駁，新北市居家照護計畫已經上路快一個月了，總統近日才打電話來拜託基層，究竟是行動慢半拍，還是收割稻尾，相信民眾心中都有一把尺。

媒體詢問，蔡總統上午到永和參加民進黨全國黨代表選舉投票，但沒有安排視察疫情行程，被質疑是「過疫情而不入」，上午總統府指出，蔡總統去年有致電侯友宜關心新北市疫情，最近也有致電新北市醫師公會，拜託多協調醫療量能。

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張愛晶說，疫情已經走到今年的omicron，總統還停留在去年6月Alpha時期的那通電話，如何能代表對新北疫情的關心及重視呢，而且，那通電話還是疫情下降時才打來的，對新北市的疫情無實質幫助。而且今年的關心，是由民進黨副秘書長林鶴明在媒體上宣稱的一通電話就能解決嗎？這種放話行為實在大可不必，就事論事，該怎麼解決就好好解決吧！

張愛晶表示，今天看到總統府的說明，才知道總統直到週四才打給新北醫師公會，投入居家照護及視訊問診，總統難道不知道，新北4月28日已經獲得了基層診所和醫師的大力支持，全面啟動第三階段的居家照護計畫，這部分已經上路快一個月了，總統才打電話來拜託基層，究竟是行動慢半拍，還是收割稻尾，相信民眾心中都有一把尺，呼籲總統要苦民所苦，不要過疫情而不入，更不要劃錯重點。

副市長劉和然也說，今天中央流行疫情指揮中心記者會，部長陳時中提到，看到新北市因為PCR排隊，趕快出手，新北市好像無法與醫師公會有好的互動，因此親自出馬，聽了非常難過，代表全國最高指揮官完全不知道地方第一線的狀況，新北市從來不與其他縣市比較，部長的談話還在比較，新北市醫療量能倒數第二，人口全國最多，疫情發展最快，怎麼比？

劉和然表示，當天實際情況是部立醫院公告一定歲數才能排隊，排隊人潮才會變少，部長竟然用簡單的排隊人潮、光一間部立醫院的人潮，就來判斷新北市PCR作法，讓基層聽到情何以堪、多麼難過，從去年至今，新北開設最多的社區篩檢站，篩檢量達77萬餘人次。光看到一個排隊，就說新北市第一線PCR沒有做好，希望部長不是這個意思，但聽到的感受真的不好。

劉和然還說，新北市於4月28日記者會就有找醫師公會理事長一同宣布啟動第三階段居家照護，中央與基層診所的協調是上週四，時間落差這麼久，怎麼會覺得新北市基層診所沒有一起來服務呢？他希望中央疫情指揮官不要有打擊士氣的說法，當個有擔當及誠實的部長。

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新北市副市長劉和然。（記者林欣漢攝）

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