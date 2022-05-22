余天退選綠營新北黨部主委 何博文：感謝提攜後進

民進黨新北市黨部主委何博文感謝三重區立法委員余天退出黨部主委選舉，提攜後進，未來若順利連任，他會努力精進黨務。（記者賴筱桐攝）

2022/05/22 12:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨今天舉行全國黨代表、地方黨部主委選舉，新北市黨部主委原有現任主委、新北市議員何博文與三重區立法委員余天角逐，但余天日前宣布退選，選情趨於單純。何博文今天受訪表示，他感謝余天退選、提攜後進，若順利連任，他將更加努力精進黨務。

民進黨正國會派系的余天，4月才宣布回鍋角逐新北市黨部主委一職，5月初突然發布聲明，表示因為家庭因素，決定退出主委選舉，所屬正國會全力支持湧言會的何博文。不過，因余天已完成黨內登記程序，選票上仍印有余天的姓名，為選舉結果增添變數。

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何博文說，他感謝余天退選、提攜後進，余天對於民進黨的無私奉獻，大家都很清楚，他會繼續在余天指導之下打拚，過去2年他做出成績，未來2年如果能順利連任，一定會更加努力精進黨務，這也是對於余天的感謝之恩和對所有黨員的交代。

針對選舉期間的派系傳聞，指湧言會與正國會尋求合作，引起新潮流與蘇系的不滿。何博文表示，民進黨的黨職選舉過程難免有些紛紛擾擾或流言蜚語，這些都不重要；話鋒一轉，他說，新北市現在是全台疫情最嚴峻的縣市，面對華而不實、只會包裝，遇到事情就推卸責任、砲轟中央的侯市府，民進黨要更加凝聚強化監督的力量，希望在年底大選議會席次過半，讓新北市綠色榮光執政再現，這是所有民眾和黨員的期待，也是他努力的方向。

外界關心民進黨新北市長人選，何博文說，目前由黨中央選對小組討論，一定會透過各派系共識，提出最適當、最有戰力且符合新北市民需求的人選。

至於先前傳出可能人選包括內政部長徐國勇、前交通部長林佳龍與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等人，何博文表示，對於傳言不予評論，每個人都有表達意見的看法或自由，他給予尊重。

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