余天退選綠營新北黨部主委 何博文：感謝提攜後進
〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨今天舉行全國黨代表、地方黨部主委選舉，新北市黨部主委原有現任主委、新北市議員何博文與三重區立法委員余天角逐，但余天日前宣布退選，選情趨於單純。何博文今天受訪表示，他感謝余天退選、提攜後進，若順利連任，他將更加努力精進黨務。
民進黨正國會派系的余天，4月才宣布回鍋角逐新北市黨部主委一職，5月初突然發布聲明，表示因為家庭因素，決定退出主委選舉，所屬正國會全力支持湧言會的何博文。不過，因余天已完成黨內登記程序，選票上仍印有余天的姓名，為選舉結果增添變數。
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何博文說，他感謝余天退選、提攜後進，余天對於民進黨的無私奉獻，大家都很清楚，他會繼續在余天指導之下打拚，過去2年他做出成績，未來2年如果能順利連任，一定會更加努力精進黨務，這也是對於余天的感謝之恩和對所有黨員的交代。
針對選舉期間的派系傳聞，指湧言會與正國會尋求合作，引起新潮流與蘇系的不滿。何博文表示，民進黨的黨職選舉過程難免有些紛紛擾擾或流言蜚語，這些都不重要；話鋒一轉，他說，新北市現在是全台疫情最嚴峻的縣市，面對華而不實、只會包裝，遇到事情就推卸責任、砲轟中央的侯市府，民進黨要更加凝聚強化監督的力量，希望在年底大選議會席次過半，讓新北市綠色榮光執政再現，這是所有民眾和黨員的期待，也是他努力的方向。
外界關心民進黨新北市長人選，何博文說，目前由黨中央選對小組討論，一定會透過各派系共識，提出最適當、最有戰力且符合新北市民需求的人選。
至於先前傳出可能人選包括內政部長徐國勇、前交通部長林佳龍與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等人，何博文表示，對於傳言不予評論，每個人都有表達意見的看法或自由，他給予尊重。