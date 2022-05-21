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    和解無望持續冷戰？ 傳邱奕勝避見朱立倫、傅崐萁

    國民黨主席朱立倫有意偕同立委傅崐萁與桃園市議長邱奕勝談和，但外傳「朱有情、邱無意」。（資料照）

    國民黨主席朱立倫有意偕同立委傅崐萁與桃園市議長邱奕勝談和，但外傳「朱有情、邱無意」。（資料照）

    2022/05/21 21:24

    〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨18日「空降」前行政院長張善政出征桃園市長，掀起茶壺內的風暴，中常委、桃市議長邱奕勝怒退黨部黨務相關通訊群組，親邱人士今天透露，多位藍營大老欲安排黨主席朱立倫、立委兼中央選戰策略會報執行長傅崐萁，與邱奕勝見面談和，希望撫平傷痕、加速整合，邱則避見朱、傅，只透過身邊的人表明「現在還不適合」。

    據了解，朱立倫、傅崐萁原擬20、21日的其中一天，到桃園市與邱奕勝碰面溝通，展示最大誠意，希望邱能以大局為重，但「和解之旅」都是由身邊幕僚或黨籍地方民代傳話，邱始終未正面回覆，甚至廿日緊急喊卡，稱「現在還不適合」，拒與朱、傅見面，局面無緩和跡象。

    曾任桃市議會國民黨團幹部的議員說，邱奕勝與他電話聯繫時，多以寒暄為主，張善政三字幾成禁語，邱迄今仍感到憤怒與無奈，反應之大，前所未見。

    多位黨籍議員認為，邱奕勝是桃園藍營的操盤者、最大支柱，在邱釋懷之前，國民黨上下根本不可能凝聚，檯面上當然得表態支持張善政，但只是「為了黨，而非為了『朱中央』」。

    議員梁為超也說，目前一切都亂了套，議員各自得為年底選戰著想，盼望未來整合順利，議長能繼續擔任母雞角色。

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