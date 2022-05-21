實名制快篩「浪費排隊時間」 立院法制局籲開發購買智能系統

立法院法制局報告建議指揮中心，除加強充實快篩試劑的供應量外，應開發電腦化實名制快篩購買智能系統，使有資格購買者可以上網登記領貨地點，再由程式配對後，通知登記者於方便時點取貨。（資料照）

2022/05/21 19:49

〔記者謝君臨／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情方興未艾，國人對於快篩試劑需求激增。針對實名制快篩價格與配銷問題，立法院法制局報告指出，政府有必要儘速充實快篩試劑供應量；並開發電腦化實名制快篩購買智能系統，使有資格購買者可以上網登記領貨地點，系統再通知登記之購買者於方便時點取貨。

立院法制局謝碧珠撰文表示，國內疫情急速上升，民眾對於家用快篩試劑的需求增加，中央流行疫情指揮中心宣布家用快篩試劑販售實名制自4月28日上路，希望讓更多有需要的民眾買得到平價的實名制家用快篩試劑，平抑市售家用快篩試劑售價，以利控制疫情，並維護民眾健康之權益。

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報告指出，實名制快篩在全國4909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所販售，持有健保卡或居留證的民眾，無年齡限制每人均可購買，1人1份5劑共500元；規劃販售至少5000萬劑，1000萬份，後續將視民眾需要增加販售劑量。

報告並提出兩項建議，一是疫情進入社區傳播後，有必要儘速充實快篩試劑供應量；另一則是實名制快篩的配銷應開發電腦化購買智能系統。

報告提及，疫情日趨嚴峻，快篩需求日殷，實名制快篩開賣後，藥局外面不時可見湧現排隊人龍等著購買。雖然四大超商、藥妝店及超市等八大通路，也相繼開賣亞培等快篩試劑，但單劑售價為180元，實名制快篩每劑100元，且一次可購買5劑，自然顯得平價與方便許多。

報告指出，指揮中心於5月9日公布快篩實名制最新剩餘數量，全國平均剩餘量僅剩0.9%，相當吃緊。前副總統陳建仁日前接受英國「衛報」訪問時也表示：「現在愈來愈依賴快篩，卻沒有足夠存量」因此，疫情進入社區傳播後，建議政府有必要儘速充實快篩試劑供應量。

此外，報告也提到，目前國內快篩試劑的供應量顯有不足，以每藥房78份的方式配銷，徒然浪費民眾的排隊時間，並增加群聚染疫風險。建議指揮中心除加強充實快篩試劑的供應量外，在配銷的方式與通路上，可參考後期口罩實名制及疫苗接種方式，開發電腦化實名制快篩購買智能系統，使有資格購買者可以上網登記領貨地點，再由程式配對後，通知登記的購買者於方便時點取貨。

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