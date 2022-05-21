民進黨縣市主委明改選 北市等一級戰區競爭激烈

由民進黨主席蔡英文領導的民進黨，明天將舉行各縣市主委改選，北市等一級戰區競爭激烈。（資料照）

2022/05/21 19:37

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨各地方黨部主委將在明天改選，多個縣市派系引發角力競爭激烈，目前正國會及其盟友擁七席主委，雖然正國會主委席次最多，但在基隆市、宜蘭縣與金門縣等縣市面臨積極拓展版圖的英系挑戰，其中台北市、嘉義市等黨部主委改選視被為一級戰區，特別是指標性的大黨部台北市黨部，黨內人士今天評估競爭更是激烈。

台北市黨部主委改選，基本上是英系與非英系聯盟的對決，這次由綠色友誼、正國會、民主活水連線共推的前議員顏聖冠，對上英系資深議員張茂楠。上屆北市黨部主委選舉，當時英系推派市議員王孝維、綠色友誼連線則推出前立委薛凌對戰，雙方廝殺激烈，互控送禮賄選，導致黨中央下令暫停選舉，直到去年初跨派系共推吳怡農參選，一度宣布角逐主委的顏聖冠選擇禮讓，最後吳怡農順利出任主委。

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黨內知情人士今天指出，上屆北市黨部主委改選在跨派系共推吳怡農當選後化解風波，但這次吳怡農沒有角逐連任，鑑於上屆主委改選「火光四射」，顏聖冠與張茂楠的對決鹿死誰手黨內普遍高度關注。

嘉義市黨部主委選舉，英系立委王美惠的顧問黃敏修對上綠色友誼連線的現任黨部主委黃露慧，文宣戰打得火爆。黃露慧以「面對黑金，我們忍無可忍」文宣，質疑黃敏修涉多起工程承包弊案，黃敏修則以「當世襲成為事實，改革就是義務」文宣反擊，黃敏修昨天到嘉義地檢署按鈴控告黃露慧加重誹謗罪，黃露慧也委請律師對黃敏修提告加重誹謗罪。

民進黨明天也將改選縣市黨代表、全國黨代表，根據民進黨公告，全國黨代表計有438人參選，將選出299名全國黨代表，其中單一性別保障名額有74席，各派系積極投入黨代表選舉，同樣競爭激烈。

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