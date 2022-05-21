成大今舉行畢業典禮 外籍生致詞披上中華民國國旗

來自巴拉圭的外籍畢業生代表醫工系的杜思孟披中華民國國旗上台致詞，象徵感謝校園學習獲益。（成大提供）

2022/05/21 15:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學今（21）日畢業典禮，採實體與線上併行，進場者要出具疫苗接種證明，來自巴拉圭的外籍生杜思孟代表致詞，還披上中華民國國旗，象徵感謝師生深厚情感。

受到疫情影響，去年成大舉辦創校90週年來第1次的全線上畢業典禮，今年則在畢業同學代表的堅持努力下，選擇實體與線上共容方式同步舉行。除了事先報名也有嚴格的防疫規劃，現場所有工作人員及師生、家長，都須呈報疫苗接種證明（小黃卡、健保卡或KUAP綠燈），或是5月19日後快篩、PCR檢測陰性證明才可入場。

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來自巴拉圭的外籍畢業生代表醫工系的杜思孟（Laudes Centurión Rivas）說，讀大學就像是一場有難度的馬拉松，尤其國際生需要面對的最大挑戰是主要科目是以中文授課，但她很感激成大採用英文教材並實施英語版的考試，透過建置雙語課程來照顧外籍生。

杜思孟認為，「生命是一場旅程，所有在課堂上獲得的成果將成為起始點」，指引未來前進的方向」。她更以自己的母語表達祝福：「現在，恐懼不復存在，因為那僅存在於自己的腦海。就讓我們挺身而出，做有意義的事吧」，融合自身母語、中文與英文的致詞獲得現場師生滿堂彩。

由於任期將屆，校長蘇慧貞是最後1次以校長身分主持畢典，她也感性說，以永恆如一的成大情懷，重逢遇見更好的彼此，「畢業成功，珍重再見」。

成大畢業典禮分流進場，家長在二樓觀台區。（成大提供）

成大今日畢業典禮，採實體與線上併行方式，讓畢業生也能感受氛圍。（成大提供）

成大校長蘇慧貞主持今年畢業典禮，也是她任期最後一次以校長身份主持。（成大提供）

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