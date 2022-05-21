成大今舉行畢業典禮 外籍生致詞披上中華民國國旗
2022/05/21 15:53
〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學今（21）日畢業典禮，採實體與線上併行，進場者要出具疫苗接種證明，來自巴拉圭的外籍生杜思孟代表致詞，還披上中華民國國旗，象徵感謝師生深厚情感。
受到疫情影響，去年成大舉辦創校90週年來第1次的全線上畢業典禮，今年則在畢業同學代表的堅持努力下，選擇實體與線上共容方式同步舉行。除了事先報名也有嚴格的防疫規劃，現場所有工作人員及師生、家長，都須呈報疫苗接種證明（小黃卡、健保卡或KUAP綠燈），或是5月19日後快篩、PCR檢測陰性證明才可入場。
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來自巴拉圭的外籍畢業生代表醫工系的杜思孟（Laudes Centurión Rivas）說，讀大學就像是一場有難度的馬拉松，尤其國際生需要面對的最大挑戰是主要科目是以中文授課，但她很感激成大採用英文教材並實施英語版的考試，透過建置雙語課程來照顧外籍生。
杜思孟認為，「生命是一場旅程，所有在課堂上獲得的成果將成為起始點」，指引未來前進的方向」。她更以自己的母語表達祝福：「現在，恐懼不復存在，因為那僅存在於自己的腦海。就讓我們挺身而出，做有意義的事吧」，融合自身母語、中文與英文的致詞獲得現場師生滿堂彩。
由於任期將屆，校長蘇慧貞是最後1次以校長身分主持畢典，她也感性說，以永恆如一的成大情懷，重逢遇見更好的彼此，「畢業成功，珍重再見」。