馬稱在任年年參加WHA 綠委批：虛無國家主權走入一中

民進黨立委王定宇。（資料照）

2022/05/21 12:05

〔記者謝君臨／台北報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）明天在瑞士日內瓦召開，台灣迄今沒有收到出席邀請函，前總統馬英九今（21）日於臉書質疑，為何在他總統任內，自2009年開始，就可以年年參加WHA？對此，民進黨立委王定宇批評，馬前總統全面虛無化國家主權走入一中，仰中國之鼻息參與國際組織，連總統蔡英文的車尾燈都看不見，多說多比較只是漏氣而已。

馬英九指出，他任內能夠年年出席WHA的原因很簡單，就是兩岸有互信，他誠摯呼籲蔡總統恢復兩岸協商，重建兩岸互信，如此才是解問題的根本之道。

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對此，王定宇表示，如果一個國家元首全面虛無化自己的主權，走入一中，在軍事上弱化自己，在外交只靠和中國休兵，在整個國際參與仰中國之鼻息，這樣的國際參與，就好像治療近視眼卻把眼睛挖掉一樣；失去對主權的堅持，國家虛無化之後，參加國際組織又是代表誰？

他說，台灣現在和國際主流社會交流，不管是台美、台歐或其他國家，達到史上最好的關係，台灣在國際能見度也越來越好，我們現在走在堅持台灣國家主權，以及不讓國家虛無化的國際參與，這才是一個國家經營的困難，以及正確的道路，如果像馬英九一樣，對中國全面擁抱，仰中國之鼻息，對台灣國家主權不敢堅持，這樣參與國際社會，對國家到底是好是壞，國人自有評判。

王定宇也批評，馬英九在職8年，經濟凋敝，台灣國防力量衰退，是施政滿意度最低的總統，卸任後還陷入三中弊案，還有臉出來對國政說三道四；馬英九最喜歡比較數字，請他去比較台灣國際參與，我們經濟發展數據，以及台灣整個國債償還規模，股市規模等；馬英九連蔡英文的車尾燈都看不見，少說兩句對他比較好，多說多比較只是漏氣而已。

民進黨立委許智傑也說，馬英九以前都跪著接受中國的「九二共識」，台灣以中國一省的身份參加WHA ，這不是台灣人民要的，現在馬英九還敢出來刷存在感，賣已經臭酸過期的「九二共識」，提醒國民黨不要再誤食，到時候吃壞肚子拉肚子，可是得不償失呀！

許智傑並舉2011年的新聞報導為例，指民進黨立委管碧玲接獲來自國際組織提供的世衛內部機密文件，不但證實世衛與中國在2005年已簽訂備忘錄，世衛前秘書長陳馮富珍辦公室更在2010年9月對世衛所有會員發出「世衛條例對中國台灣省之執行作業準則」秘密信函，把台灣在國際條約上定位為「中國的一省」！

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