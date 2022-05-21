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    「助」台機構大串連 美日英加澳挺台參加WHA

    五國駐台機構今（21）日透過聯合新聞稿，支持台灣參與WHO、參加WHA。（擷取自AIT）

    五國駐台機構今（21）日透過聯合新聞稿，支持台灣參與WHO、參加WHA。（擷取自AIT）

    2022/05/21 11:49

    〔記者楊丞彧／台北報導〕美國在台協會（AIT）、澳洲駐台辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、及日本台灣交流協會今（21日）透過聯合新聞稿重申，支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）事務，並以觀察員的身分參加世界衛生大會（WHA）。

    五國館處指出，今年第75屆WHA即將於日內瓦召開，但台灣仍有相當大程度被排除於全球國際公衛體系之外。台灣的專家現正盡全力對抗擴散中的新冠病毒社區感染，而阻擋台灣參加WHA將使這些努力受限，也有損全球健康安全。

    五國館處強調，台灣若能有意義地參加世界衛生組織的論壇與技術會議，將使台灣2400萬民眾與全世界都受惠。台灣在公共衛生安全的成就值得讚賞。台灣對新冠病毒疫情的及早反應，包括嚴謹的採檢策略、嚴密的邊境控管以及對人權的尊重，都讓台灣成為公衛的成功典範。

    五國館處也提到，台灣在疫情初期與世界各國與地區分享個人防護裝備；台灣也持續開發疫苗，積極希望能對全球疫苗研發的努力有所貢獻。台灣近期於第二屆全球新冠肺炎高峰會上，承諾進一步提供金融與物資上的援助。

    五國館處說，透過全球合作暨訓練架構（GCTF），台灣能就健康議題等全球共同面臨的挑戰，分享專業知識。WHA可受益於台灣世界級的專業知識，台灣亦能幫助WHO履行其「人人享有健康」的承諾。

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