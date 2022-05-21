台灣未收到WHA邀請函 馬英九：為何我任內就能年年參加？

馬英九表示，台灣沒收到出席邀請函，蔡政府稱是因為中共打壓，但為何在他總統任內，自2009年開始，就可以年年參加WHA？（資料照）

2022/05/21 09:52

〔記者施曉光／台北報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）明天在瑞士日內瓦召開，台灣迄今沒有收到出席邀請函，前總統馬英九今日上午在臉書發文表示，他心中百感交集，並誠摯呼籲蔡英文總統恢復兩岸協商，重建兩岸互信，如此才是解問題的根本之道。

馬英九強調，從過去20年經驗來看，只靠國際友人幫助是不夠的，兩岸一定要直接協商，但蔡英文上任後斷絕兩岸聯繫，能否藉這次機會恢復協商，是台灣能否參加WHA的關鍵。

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馬英九表示，台灣沒有收到出席邀請函，蔡政府稱是因為中共打壓，但為何在他總統任內，自2009年開始，就可以年年參加WHA？

馬英九指出，他任內能夠年年出席WHA的原因很簡單，就是兩岸有互信，自從2008年5月他擔任總統後，支持「一中各表的九二共識」，確立「不統、不獨、不武」的兩岸政策，採取「和陸、友日、親美」的大戰略與「外交休兵」的策略，往後8年我國年年收到WHO邀請，甚至在2016年5月蔡英文上任後，我國還能參加最後一次，因為邀請函的收信人還是他派任的衛生署長。

馬英九並說，蔡政府相信，美國會幫忙，最近也有美國議員連署，他要提醒別忘了，2020年當我國14個邦交國在世界衛生組織（WHO）提出邀請我國以觀察員身分出席WHA的議案時，當時的美國國務卿龐佩奧竟表示「美國不適合參加連署」而拒絕，令人錯愕。

馬英九批評龐佩奧今年初來台，接受蔡英文贈勳，被視為最挺台灣的美國國務卿，結果在台灣最需要協助出席WHA時，卻被以美國國家利益為由拒絕。

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