為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣未收到WHA邀請函 馬英九：為何我任內就能年年參加？

    馬英九表示，台灣沒收到出席邀請函，蔡政府稱是因為中共打壓，但為何在他總統任內，自2009年開始，就可以年年參加WHA？（資料照）

    馬英九表示，台灣沒收到出席邀請函，蔡政府稱是因為中共打壓，但為何在他總統任內，自2009年開始，就可以年年參加WHA？（資料照）

    2022/05/21 09:52

    〔記者施曉光／台北報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）明天在瑞士日內瓦召開，台灣迄今沒有收到出席邀請函，前總統馬英九今日上午在臉書發文表示，他心中百感交集，並誠摯呼籲蔡英文總統恢復兩岸協商，重建兩岸互信，如此才是解問題的根本之道。

    馬英九強調，從過去20年經驗來看，只靠國際友人幫助是不夠的，兩岸一定要直接協商，但蔡英文上任後斷絕兩岸聯繫，能否藉這次機會恢復協商，是台灣能否參加WHA的關鍵。

    馬英九表示，台灣沒有收到出席邀請函，蔡政府稱是因為中共打壓，但為何在他總統任內，自2009年開始，就可以年年參加WHA？

    馬英九指出，他任內能夠年年出席WHA的原因很簡單，就是兩岸有互信，自從2008年5月他擔任總統後，支持「一中各表的九二共識」，確立「不統、不獨、不武」的兩岸政策，採取「和陸、友日、親美」的大戰略與「外交休兵」的策略，往後8年我國年年收到WHO邀請，甚至在2016年5月蔡英文上任後，我國還能參加最後一次，因為邀請函的收信人還是他派任的衛生署長。

    馬英九並說，蔡政府相信，美國會幫忙，最近也有美國議員連署，他要提醒別忘了，2020年當我國14個邦交國在世界衛生組織（WHO）提出邀請我國以觀察員身分出席WHA的議案時，當時的美國國務卿龐佩奧竟表示「美國不適合參加連署」而拒絕，令人錯愕。

    馬英九批評龐佩奧今年初來台，接受蔡英文贈勳，被視為最挺台灣的美國國務卿，結果在台灣最需要協助出席WHA時，卻被以美國國家利益為由拒絕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    挺台參與WHA一波接一波！ 盧森堡首度聲援
    2022/05/20 20:55

    挺台參與WHA一波接一波！ 盧森堡首度聲援
    朝野聯手 德國會決議支持台灣參與世衛
    2022/05/20 05:22

    朝野聯手 德國會決議支持台灣參與世衛

    內需強勁且機能有感提升 豐原房市蓄勢待發
    挺台加入世衛遊行521瑞士登場 台美民間視訊串連
    2022/05/13 12:07

    挺台加入世衛遊行521瑞士登場 台美民間視訊串連
    WHA在即 陳時中投書土耳其媒體盼實現零防疫缺口
    2022/05/13 08:16

    WHA在即 陳時中投書土耳其媒體盼實現零防疫缺口

    桃園以北 以小換大的最佳選擇
    中國外交部：不能同意台灣地區參加今年世衛大會
    2022/05/09 18:04

    中國外交部：不能同意台灣地區參加今年世衛大會
    愛爾蘭執政青年黨團 籲支持台灣參與WHO
    2022/05/07 08:10

    愛爾蘭執政青年黨團 籲支持台灣參與WHO
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播