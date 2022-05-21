索馬利蘭國慶酒會 外交部次長：台索合作互惠互利

索馬利蘭駐台代表處20日舉辦國慶酒會，外交部政務次長曾厚仁（左）與現場嘉賓互動。（記者楊丞彧攝）

2022/05/21 05:28

〔記者楊丞彧／台北報導〕索馬利蘭駐台代表處20日首度在台舉辦國慶酒會，邀請多國嘉賓與會，索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Hagi）和我國外交部政務次長曾厚仁皆上台致詞。曾厚仁強調，透過與志同道合的國家合作，索馬利蘭會更強大。台索還有更多合作與投資籌備中，包括台北市立萬芳醫院將派駐醫療團等。而透過雙邊合作，不僅能增進索國人民福祉，也讓雙方互惠互利。

索馬利蘭在1991年5月18日宣佈獨立，並將這天定為國慶日。2020年8月，我國「台灣駐索馬利蘭共和國」率先揭牌；同年9月，索馬利蘭共和國駐台代表處也揭牌，為強化雙邊關係發展打下基礎。

請繼續往下閱讀...

穆姆德致詞時強調，台灣與索馬利蘭共享許多價值，包括和平、民主與自由市場。他感謝台灣的長期夥伴關係，支持索國的選舉、善政、獲取資訊和通訊傳播技術、教育、發展現代能源部門以及基礎衛生服務等。

穆姆德也提到，除了能源與礦產探勘之外，索馬利蘭的旅遊業也是潛力無窮，特別是希望推動小團的生態旅遊，讓觀光客享受寧靜的沙灘與山脈，以及壯闊的景緻。

曾厚仁致詞時指出，索馬利蘭致力於爭取珍貴的主權與民主，而台索共享的價值觀構築了雙邊堅實關係的基石。台灣與索馬利蘭的雙邊合作不斷地升溫，在農業、醫療、電商等領域都達成許多合作。農業方面，台灣的團隊協助提高產量與品質。此外，台灣也提出資通訊創新園區，協助打造資通訊能力。而醫療專家也與索馬利蘭方面合作，增進了人民的福祉。他對索馬利蘭在過程中所提供的協助表示謝意。

曾厚仁說，還有更多的合作與投資正在籌備當中，台北市立萬芳醫院將派駐醫療團，台灣的國合會也將協助醫療資訊系統，台灣中油也將成立子公司在索國進行石油探勘。他相信，上述的合作都能增進索國人民的福祉，並且讓雙方互惠互利。

曾厚仁強調，透過與志同道合的國家合作，索馬利蘭將會更加強大，台灣也將盡可能地提供協助，並共享自由、民主、正義與法治等價值觀，台灣將持續支持索馬利蘭追求民主。

索馬利蘭駐台代表處20日舉辦國慶酒會。（記者楊丞彧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法