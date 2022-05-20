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    蘇貞昌：幾十年做不到的勞工職災保險、班班有冷氣 我們全做到了！

    行政院長蘇貞昌秀出圖卡，說明總統蔡英文執政6年來政府為人民顧好台灣所推行的各項政策成果。（圖取自蘇揆臉書）

    行政院長蘇貞昌秀出圖卡，說明總統蔡英文執政6年來政府為人民顧好台灣所推行的各項政策成果。（圖取自蘇揆臉書）

    2022/05/20 23:52

    〔記者李欣芳／台北報導〕今天是總統蔡英文就職屆滿六週年，行政院長蘇貞昌今晚表示，六年來，因為我們一起把國家顧好、經濟顧好，因此在這波全球疫情的衝擊下，台灣仍然不會被打倒。政府除了在短短一年多之內，完成幾十年來無法完成的「班班有冷氣」和全國校園太陽能板裝置工程，更年年調高勞工基本薪資，且於今年將所有的勞工全部納入職災保險的保障，這都是過去幾十年政府無法實現的政策，「在這六年裡面，我們都做到了」。

    蘇貞昌在臉書指出，長照預算今年編列超過600億，入住長照機構的民眾最高可獲6萬補助；少子女化對策預算編列850億元，從公托到幼兒園都有補助；父母育兒留職停薪補貼從6成薪提升到8成薪、育兒津貼今年8月將從每月3500元一次提升到5000元；不孕症補貼最高補助10萬元，幫助了三萬多個家庭的求子女之路；租屋補貼每月可領2000至8000元，大幅減輕了16萬戶租屋族的負擔。

    他表示，在疫情期間，政府更提升弱勢生活補助，讓低收入戶除了原本的生活扶助費補助外，每人每月再加領750元、中低收入戶每人每月加領500元。這些都不只是冷冰冰的數據，而是真實能夠領到手的社會福利。

    蘇貞昌說，政府除了在短短一年多之內，完成幾十年來無法完成的「班班有冷氣」和全國校園太陽能板裝置工程，更年年調高勞工基本薪資，且於今年將所有的勞工全部納入職災保險的保障。這都是過去幾十年政府無法實現的政策，在這六年裡面，我們都做到了。更重要的是，提升這麼多的福利、完成如此多的重大工程，今年的蔡政府還能成為歷年來還債最多的政府。

    蘇貞昌表示，請大家做好防疫，完整接種疫苗，我們一定可以挺過疫情，早日迎向正常生活。

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