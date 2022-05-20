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    台鐵公司化立法 立院拚27日三讀

    立法院長游錫堃今日召集朝野黨團協商「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」。（記者謝君臨翻攝）

    立法院長游錫堃今日召集朝野黨團協商「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」。（記者謝君臨翻攝）

    2022/05/20 20:48

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今（20）日召集朝野黨團協商「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，會中雖有部分條文保留，不過朝野也達成共識，決議台鐵董事會下設置安全管理委員會；至於職工福利金條例規定、土地及房屋稅率等，則採納行政院版本。民進黨團總召柯建銘表示，全案預計於27日院會表決處理。

    針對台鐵公司化立法，立院交通委員會於4月21日表決通過將台鐵公司設置條例草案送出委員會，但包括台鐵工會在意的短期債務清償、公司化後的資產取得方式、資產開發及職工福利金等關鍵條文均未達成共識，交由黨團協商。

    今日協商時，民眾黨團提出修正動議，要求台鐵公司成立安全管理委員會，負責審查行車安全，其中三分之二代表為外部學者、勞工代表，以及重大事故受害者家屬，並將審查結果上網公告。朝野經討論後採納部分意見，明定台鐵應設董事會，置11至15名董事，監察人3到5人，董事會下設安全管理委員會。

    此外，包括台鐵公司土地及房屋和投資經營附屬事業稅率、台鐵公司職工福利金條例規定、條例施行日期，朝野也達成共識採納行政院版本。不過，仍有部分關鍵條文無法達成共識而保留，例如：設立清償短期債務基金、現職台鐵員工轉調台鐵公司規範等，經討論多時仍無法達成共識，預計將於27日院會中表決。

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