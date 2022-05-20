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    彰化縣社頭鄉長選舉 國民黨「兄弟鬩牆」

    圖左為蕭浚二，圖右為蕭如意。（記者顏宏駿攝/合成）

    圖左為蕭浚二，圖右為蕭如意。（記者顏宏駿攝/合成）

    2022/05/20 21:45

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣下屆社頭鄉長選舉，國民黨內確定出現「兄弟鬩牆」戲碼，主角是現任社頭農會總幹事蕭浚二和現任縣議員蕭如意，兩人均是「超級強棒」，蕭浚二今天登記黨內初選，但蕭如意表示，將以無黨籍身分參選到底。

    蕭浚二今天在縣農會總幹事張建豐、前社頭鄉長魏陳春惠、前縣議員蕭博修等人陪同下前往國民黨田中區民眾服務站登記參選社頭鄉長，現場繳交45萬元的登記費。

    他說，他在社頭農會服務14年，扎實的耕耘地方，未來會繼續推動振興芭樂市、農民共同運銷等，帶動農業休閒觀光，促進農業轉型，吸引更多青年返鄉就業。

    蕭浚二未來遇到最大的對手是曾任二屆社頭鄉長及一任縣議員的蕭如意，蕭如意表示，他將以無黨籍參選，不會參加國民黨初選，這是他重要的「人生一戰」。

    他說，自己是忠貞的國民黨員，擔任社頭鄉黨部主委十幾年，但今年初突被換下主委之職，改由蕭浚二擔任，黨內完全未告知、未協調就把他換下，所以他不會參加黨內初選，因為選了也不會上。

    社頭鄉現任鄉長是民進黨籍的劉錦昌，劉錦昌政績不錯，他已連做兩屆，黨內表示接棒的人選為社頭連絡處主任蕭家申。

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