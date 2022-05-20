今年九合一大選 直轄市長參選保證金200萬降為150萬

中選會今天宣布，年底九合一大選，直轄市長參選人保證金由上屆的200萬元降為150萬元。圖為中選會主委李進勇。（資料照）

2022/05/20 17:43

〔記者吳書緯／台北報導〕我國選舉保證金額度額度，過去一直受到各界議論過高；中選會表示，今日召開委員會議，會中審議通過年底九合一大選的選舉候選人登記應繳納保證金數額；其中直轄市長候選人保證金由上屆的200萬元降為150萬元，而直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、村里長等選舉候選人保證金，則維持與2018年選舉相同。

中選會指出，委員會議審議通過的保證金數額分別為直轄市長選舉候選人保證金150萬元，直轄市議員選舉候選人保證金20萬元，縣市長選舉候選人保證金20萬元，縣市議員選舉候選人保證金12萬元。而鄉鎮市長、直轄市山地原住民區長候選人保證金定為12萬元、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區民代表候選人保證金定為5萬元，村里長候選人保證金定為5萬元。

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中選會指出，依「選罷法」第32條第1項及第2項規定，登記為候選人時，應繳納保證金；其數額由選舉委員會先期公告。同法施行細則第21條第1項規定，候選人保證金數額之預計及先期公告，由主管選舉委員會為之。前開公職人員選舉之主管機關為中選會。

中選會說明，為妥適制訂合宜之候選人登記保證金數額，以維護人民參政權利，已於月21日召開「地方公職人員選舉候選人登記保證金數額訂定公聽會」，邀請學者專家、立法院黨團、內政部、直轄市政府、議會、選舉委員會及部分縣（市）政府、議會、選舉委員會與會，廣泛聽取社會各界意見。

中選會表示，鑒於各界對於歷屆直轄市長選舉候選人登記保證金定為200萬元多有應予檢討之意見，又公聽會與會人員多數意見亦認為該保證金數額有適度調降必要，中選會委員會議經參考公聽會與會人員意見及歷屆地方公職人員選舉候選人登記保證金數額，因此決議今年直轄市長選舉候選人登記保證金定為150萬元。

至於直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人保證金，中選會表示，則維持與2018年選舉相同數額。

中選會並表示，該會於日前邀集各直轄市、縣（市）選舉委員會召開今年地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案第2次選務工作協調視訊會議時，亦決議有關鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長候選人保證金定為12萬元，鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表候選人保證金定為5萬元，村（里）長候選人保證金定為5萬元。

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