為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨黨職改選5/22登場 台南市逾3萬有效票競爭激烈

    民進黨南市黨部將於5月22日進行黨職改選，登記參選主任委員1名，為現任主委潘新傳（圖）同額競選。（民進黨南市黨部提供）

    民進黨南市黨部將於5月22日進行黨職改選，登記參選主任委員1名，為現任主委潘新傳（圖）同額競選。（民進黨南市黨部提供）

    2022/05/20 14:37

    〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨南市黨部將於22日進行黨職改選，將選出第7屆市黨部主委、市黨代表及第20屆全國黨代表，台南共開設11個投開票所。南市黨部主委潘新傳表示，基層黨職選舉以「選出好人才、為黨拚未來」為目標，更希望長期在基層耕耘的黨員同志能夠與中央政策接軌。

    民進黨南市黨部將於5月22日進行黨職改選，登記參選主任委員1名，為現任主委潘新傳同額競選；另將選出全國黨代表44席（共74人登記參選）、市黨員代表60席（共97人登記參選），台南市民進黨有效黨員票數達3萬4413票，是僅次於高雄市的黨員數第2大縣市，競爭相當激烈。

    潘新傳表示，基層黨職選舉以「選出好人才、為黨拚未來」為目標，更希望長期在基層耕耘的黨員同志能夠與中央政策接軌。此次全國黨員代表，職權包括修訂民進黨黨章、議定黨綱領，以及選舉、罷免中央執行委員及評議委員，是各方角力的戰場；市黨員代表更是為基層發聲的關鍵，雖目前疫情嚴峻，呼籲黨員踴躍出來投票，以達成參與民主進程的目標。

    南市黨部執行長張孟暉表示，這次黨職選舉時間為5月22日上午8點至下午4點，因黨員數增加，全市總計開設11個投開票所，比起過往數量還多，選舉公報及通知書日前均已寄出，請黨員同志攜帶國民身分證、私章，至所屬戶籍所在地之投開票所投票，並呼籲因應疫情，務必戴口罩、配合量測體溫、手部酒精消毒、保持社交距離。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨宜蘭縣黨部主委派系競爭 地方促整合「沒不團結本錢」
    2022/05/19 22:33

    民進黨宜蘭縣黨部主委派系競爭 地方促整合「沒不團結本錢」
    民進黨中市黨部22日黨職改選 疫情攀升有黨員希望改期
    2022/05/19 07:57

    民進黨中市黨部22日黨職改選 疫情攀升有黨員希望改期

    阿里山就該醬玩！用EASY GO規劃超便利
    民進黨週日黨務改選 台中議員嘆：選舉及被選舉人都有確診者
    2022/05/19 07:30

    民進黨週日黨務改選 台中議員嘆：選舉及被選舉人都有確診者
    月底卸任民進黨北市主委 吳怡農透露下一步
    2022/05/12 17:08

    月底卸任民進黨北市主委 吳怡農透露下一步

    文山高中加速接軌國際「雙聯班、雙語班」
    不受疫情影響 民進黨黨職改選維持5/22
    2022/05/11 16:49

    不受疫情影響 民進黨黨職改選維持5/22
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播