民進黨黨職改選5/22登場 台南市逾3萬有效票競爭激烈

民進黨南市黨部將於5月22日進行黨職改選，登記參選主任委員1名，為現任主委潘新傳（圖）同額競選。（民進黨南市黨部提供）

2022/05/20 14:37

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨南市黨部將於22日進行黨職改選，將選出第7屆市黨部主委、市黨代表及第20屆全國黨代表，台南共開設11個投開票所。南市黨部主委潘新傳表示，基層黨職選舉以「選出好人才、為黨拚未來」為目標，更希望長期在基層耕耘的黨員同志能夠與中央政策接軌。

民進黨南市黨部將於5月22日進行黨職改選，登記參選主任委員1名，為現任主委潘新傳同額競選；另將選出全國黨代表44席（共74人登記參選）、市黨員代表60席（共97人登記參選），台南市民進黨有效黨員票數達3萬4413票，是僅次於高雄市的黨員數第2大縣市，競爭相當激烈。

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潘新傳表示，基層黨職選舉以「選出好人才、為黨拚未來」為目標，更希望長期在基層耕耘的黨員同志能夠與中央政策接軌。此次全國黨員代表，職權包括修訂民進黨黨章、議定黨綱領，以及選舉、罷免中央執行委員及評議委員，是各方角力的戰場；市黨員代表更是為基層發聲的關鍵，雖目前疫情嚴峻，呼籲黨員踴躍出來投票，以達成參與民主進程的目標。

南市黨部執行長張孟暉表示，這次黨職選舉時間為5月22日上午8點至下午4點，因黨員數增加，全市總計開設11個投開票所，比起過往數量還多，選舉公報及通知書日前均已寄出，請黨員同志攜帶國民身分證、私章，至所屬戶籍所在地之投開票所投票，並呼籲因應疫情，務必戴口罩、配合量測體溫、手部酒精消毒、保持社交距離。

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