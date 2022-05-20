背水一戰拚民進黨徵召台東縣長 賴坤成今提前辭聯輔董事長

賴坤成今天召開記者會宣布辭掉聯輔基金會董事長，全力爭取民進黨徵召參選台東縣長。（記者黃明堂攝）

2022/05/20 13:22

［記者黃明堂／台東報導］前立委賴坤成今天近午召開記者會，宣布今天將提辭呈，辭掉財團法人中小企業聯合輔導基金會董事長職務，爭取民進黨徵召參選台東縣長，他自信有靈活戰術，代表民進黨選縣長，最有機會勝選。

賴坤成原訂7月董事會時辭掉董事長一職，但因日前消息曝光，為破釜沈舟、展現背水一戰決心，表示提早於今天提辭呈，不過，因基金會總經理確診隔離中，且因疫情有許多企業紓困案待處理，所以他仍會繼續努力執行職務，並進行工作交接，待董事會議決後離職。

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賴坤成說，當縣長不應只是穿美美的拍漂亮的照片，也不應只是對部落略施小惠。台東過去縣長因錯誤政策，賠掉數以億計的納稅錢，包括焚化爐19億、美麗灣6．29億，知本光電案恐也將面臨鉅額求償。

他說，自己是民進黨第1位台東市長，8年任內以最少的錢做出最多的事，包括舉辦馬卡巴嗨文化觀光季、成功將炮炸寒單爺行銷為全國重要民俗活動、第1個豎立創意聖誕樹，每項政績至今仍然傲人，他也是第1人代表民進黨當選立委的人，每次都在艱困中打贏選戰，所以自己也是最有可能成為民進黨第1位台東縣長。

賴坤成說，台東去年以來面臨鳳梨釋迦銷售困境，他以個人人脈，不靠政府資源，賣出2萬箱的鳳梨釋迦，解決許多農民的困境，充分展現執行力。

賴坤成說，雖然對基金會董事長職務提出辭呈，在未正式離職前仍會全力以赴， 同時爭取民進黨徵召參選縣長。

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