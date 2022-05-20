立院三讀》兩岸條例修法 借人頭給違法中資最重罰2500萬

立法院長游錫堃敲下議事槌，宣布立院三讀通過台灣地區與大陸地區人民關係條例法案。（記者田裕華攝）

2022/05/20 14:14

〔記者謝君臨／台北報導〕配合「國家安全法」修法重懲經濟間諜，立法院院會今（20）日也三讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修法，強化相關措施。三讀條文明定，若民眾出借人頭給中資企業，助其掩飾身分違法來台投資，最重罰2500萬元；另，涉及國家核心關鍵技術業務者，若未經審核許可前往中國，最重罰1000萬元。

行政院提案指出，為健全國家核心關鍵技術之保護，維護國家經濟競爭優勢，國安法修法建構國家核心關鍵技術的層級化保護體系，本條例也配合強化措施。

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三讀條文指出，針對未經主管機關許可、在台灣從事投資的中資企業，若將本人名義提供或容許其使用，可處12萬元以上2500萬元以下罰鍰，主管機關得限期命其停止，撤回投資或改正，必要時得停止其股東權利。假如不改善，得按次處罰至其停止；必要時得通知登記主管機關撤銷或廢止其認許或登記。

另，三讀條文明定，中國之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動；若將本人名義提供或容許其使用於上述未經許可之業務活動，最重可關3年、罰1500萬元，並自負民事責任。

新法也增訂，受政府機關委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或法人、團體、其他機構之成員，以及受委託、補助、出資終止或離職未滿3年者，進入中國應經申請，並經內政部會同國安局、法務部、陸委會及相關機關組成的審查會許可，違者可處200萬元以上1000萬元以下罰鍰。

至於稍早三讀通過的國安法修正案，則明定若替中國或境外敵對勢力竊取國家核心關鍵技術之營業秘密，或取得後使用、洩漏，最重可關12年、罰1億元。此外，如果犯罪所得超過罰金最多額，得以所得利益的2倍至10倍範圍內酌量加重。未遂犯亦罰之。

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