為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立院三讀》兩岸條例修法 借人頭給違法中資最重罰2500萬

    立法院長游錫堃敲下議事槌，宣布立院三讀通過台灣地區與大陸地區人民關係條例法案。（記者田裕華攝）

    立法院長游錫堃敲下議事槌，宣布立院三讀通過台灣地區與大陸地區人民關係條例法案。（記者田裕華攝）

    2022/05/20 14:14

    〔記者謝君臨／台北報導〕配合「國家安全法」修法重懲經濟間諜，立法院院會今（20）日也三讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修法，強化相關措施。三讀條文明定，若民眾出借人頭給中資企業，助其掩飾身分違法來台投資，最重罰2500萬元；另，涉及國家核心關鍵技術業務者，若未經審核許可前往中國，最重罰1000萬元。

    行政院提案指出，為健全國家核心關鍵技術之保護，維護國家經濟競爭優勢，國安法修法建構國家核心關鍵技術的層級化保護體系，本條例也配合強化措施。

    三讀條文指出，針對未經主管機關許可、在台灣從事投資的中資企業，若將本人名義提供或容許其使用，可處12萬元以上2500萬元以下罰鍰，主管機關得限期命其停止，撤回投資或改正，必要時得停止其股東權利。假如不改善，得按次處罰至其停止；必要時得通知登記主管機關撤銷或廢止其認許或登記。

    另，三讀條文明定，中國之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動；若將本人名義提供或容許其使用於上述未經許可之業務活動，最重可關3年、罰1500萬元，並自負民事責任。

    新法也增訂，受政府機關委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或法人、團體、其他機構之成員，以及受委託、補助、出資終止或離職未滿3年者，進入中國應經申請，並經內政部會同國安局、法務部、陸委會及相關機關組成的審查會許可，違者可處200萬元以上1000萬元以下罰鍰。

    至於稍早三讀通過的國安法修正案，則明定若替中國或境外敵對勢力竊取國家核心關鍵技術之營業秘密，或取得後使用、洩漏，最重可關12年、罰1億元。此外，如果犯罪所得超過罰金最多額，得以所得利益的2倍至10倍範圍內酌量加重。未遂犯亦罰之。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    修法重懲退將爭議言行？ 綠委支持適當約束或裁罰
    2021/11/28 23:56

    修法重懲退將爭議言行？ 綠委支持適當約束或裁罰
    劉樂妍「加入共產黨」違法！汪浩：若回台灣應起訴
    2021/06/23 23:17

    劉樂妍「加入共產黨」違法！汪浩：若回台灣應起訴

    眼睛痠澀、鼻塞、失眠 專家：一次解決
    兩岸簽政治協議設門檻 立法院長：免於承受國家主權遭到出賣的恐懼
    2019/06/01 00:00

    兩岸簽政治協議設門檻 立法院長：免於承受國家主權遭到出賣的恐懼
    藍營想簽和平協議？她解釋立院新法打臉國民黨
    2019/05/31 20:31

    藍營想簽和平協議？她解釋立院新法打臉國民黨

    111年樹德家商特色招生 樹德給您最優質的學習環境
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播