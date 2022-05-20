蔡英文執政6周年 台灣基進籲用行動讓世界看見台灣遠離中國的決心

蔡英文執政6周年，台灣基進呼籲用行動讓世界看見台灣遠離中國的決心。（資料照）

2022/05/20 11:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天是蔡英文執政六6年，台灣基進發表聲明，鼓勵民進黨政府大力催下油門，用行動讓世界看見台灣遠離中國的決心！

千禧年以來，台灣歷任3屆總統，他們不同的「與中國的距離」成就了彼此的歷史定位。同時間，世界也經歷著對中國從期待、熱戀，到破滅與分手的階段。

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台灣基進指出，對比阿扁的逆風、馬英九的順風轉逆風，邁入兩屆全面執政的蔡英文，可謂最「順風」的總統，2016年挾318反中國併吞民氣上台，而後年底川普上台發動美中貿易戰，國際趨勢朝美中對立全面扭轉，全球民主抗中連線成形，台灣的戰略重要性陡升。

台灣基進表示，雖然2018年，曾因韓流席捲，台灣差點逆國際趨勢走回親中死胡同。但隨著2019年爆發香港反送中抗暴，與武漢肺炎2年來肆虐全球，世界對中國的信任降至低點。加以2022年俄羅斯對烏克蘭發動侵略，民主國家與中俄同盟間的軍事對抗檯面化，台灣作爲中國對外擴張的最前線，在西方將中國視為遠大於俄羅斯的威脅的主旋律下，各國透過與台灣在軍事、經濟、民主價值上的合作鞏固，對中國威懾勢在必行。

針對蔡政府的任期剩2年，台灣基進認為這是展現歷史定位的時刻，面對獨裁中國的難以預測，台灣社會明顯在危機意識上認知不足。作為文明國家一員的台灣，必須認清一個事實：「不能用文明國家的標準理解中國」。上至政府下至人民，都應把中國發動侵台戰爭，當作無法避免的未來。

台灣基進說，每次大選台灣人都要擔憂威權回歸、中國回歸，定期改選定期亡國感。原因是轉型正義馬力不足，與沒有一個足夠強大，始終站在台灣本位立場的「忠誠在野黨」。

值此風起時刻，台灣基進鼓勵民進黨政府大力催下油門，用行動讓世界看見台灣遠離中國的決心；推動台灣獨立的旗幟也不能中斷。

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