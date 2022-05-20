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    黃偉哲存款年增百萬仍有1700萬負債 陳其邁還清名下房貸

    高雄市長陳其邁。（資料照）

    高雄市長陳其邁。（資料照）

    2022/05/20 11:45

    〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今公布最新一期廉政專刊，揭露台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等人的最新財產申報資訊；黃偉哲夫婦存款共453萬1225元，比前次申報存款增加100多萬元，但仍有1筆1700萬債務，債務原因為選舉；而陳其邁夫婦的存款共543萬3415元，而陳其邁夫婦在前次申報各有2筆房貸，此次申報僅剩下妻子名下的2筆房貸。

    根據第190期廉政專刊，黃偉哲與配偶劉育菁在去年11月1日的財產申報，土地、建物各有1筆，皆位於台南市善化區，另有信託3筆土地、3筆建物，分別位於台南永康、善化；1台SUBARU汽車，夫妻兩人名下存款共453萬1225元，比前次申報存款312萬1018元，增加100多萬元；基金受益憑證22萬9352元；夫妻兩人累積已繳保險費總金額為1606萬9322元。

    值得注意的是，黃偉哲在前次申報並未申報債務，此次申報了1筆1700萬元的私人債務，債權人為居住於台南市南區新興路的潘姓民眾，債務發生時間為2016年12月1日，此筆債務在2019年申報時仍存在，但在黃偉哲2020年11月申報時，並未申報此債務，所以當2021年5月監院出刊第177期廉政專刊後，外界以為黃偉哲還清此筆債務。

    高雄市長陳其邁與妻子吳虹，名下各有土地1筆、建物1筆，皆位於高雄市左營區，另信託2筆土地、4筆建物，分別位於高雄苓雅、左營區；1台本田汽車，夫妻兩人名下存款543萬3415元。

    前次財產申報時，陳其邁與吳虹名下各有2筆房貸。此次財產申報，陳其邁原有2筆共約74萬的房貸已不復見，僅剩吳虹仍有2筆共1109萬4159元的房貸。此外，身為婦產科醫師的吳虹，也投資200萬元於其開設的診所。

    台南市長黃偉哲。（資料照）

    台南市長黃偉哲。（資料照）

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