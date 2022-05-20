立院三讀》嚴懲中國經濟間諜 最重關12年、罰犯罪所得10倍

立法院長游錫堃敲下議事槌，宣布國家安全法修正草案三讀通過（記者田裕華攝）

2022/05/20 11:42

〔記者謝君臨／台北報導〕為保護台灣「護國神山」高科技產業，立法院院會今（20）日三讀通過「國家安全法修正草案」，若替中國或境外敵對勢力竊取國家核心關鍵技術之營業秘密，或取得後使用、洩漏，最重可關12年、罰1億元。此外，若犯罪所得超過罰金最多額，得以所得利益的2倍至10倍範圍內酌量加重。未遂犯亦罰之。

三讀條文明定，任何人不得為外國、中國與香港、澳門，以及境外敵對勢力以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製等不正方法，取得國家核心關鍵技術之營業秘密，或取得後進而使用、洩漏。違者處5年以上12年以下有期徒刑，得併科500萬元以上、1億元以下罰金。而同樣刑責級距的「經濟間諜犯行」還有三種。

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第一，知悉或持有國家核心關鍵技術之營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密；第二，持有國家核心關鍵技術之營業秘密，經所有人告知應刪除、銷毀後，不刪除、銷毀或隱匿該營業秘密；第三，明知他人知悉或持有的國家核心關鍵技術之營業秘密有上述情形，而取得、使用或洩漏。

另，新法增訂「營業秘密之域外使用罪」，違者處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科500萬元以上、5000萬元以下罰金，未遂犯也會罰。

三讀條文也載明，軍公教及公營機關人員，不論現職或退休，若犯上述罪行，喪失其請領退休給與的權利；已支領者，應追繳之。

新法也依案件類型規劃分流審理。有關經濟間諜案件，第一審管轄權屬於智慧財產及商業法院；不涉營業秘密、替中國或境外敵對勢力發展組織罪之案件，第一審管轄權則屬於高等法院。藉此速審速結，維護國安並保障整體經濟發展命脈。

而為防止二次洩密風險，新法也增訂檢方在偵辦上述案件時，得適用「營業秘密法」中有關偵查保密令之規定，並明定此類案件屬智慧財產案件審理法的智財案件，洩密者最重關5年、罰100萬元。此外，於外國、中港澳地區違反偵查保密令者，不問犯罪地的法律有無處罰規定，也適用此一規定。

新法也增訂禁止採購條款。對用於軍事工程、財物或勞務採購，若知悉是中國或境外敵對勢力製造而交付，最重關7年、罰3000萬元；若知悉的是不實軍用武器、彈藥、作戰物資，而為交付或提供，最重關10年、罰5000萬元。同樣地，若犯罪所得超過罰金最多額，得以所得利益的2倍至10倍範圍內酌量加重。

此外，本次修法也明定，法院為審理違反國安法的犯罪案件，得設立專業法庭或指定專股辦理。

國家安全法修正草案三讀通過，其中第六條法案爭議表決結果國民黨人數不敵（記者田裕華攝）

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