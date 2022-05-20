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    IDF丶幻象2000戰機輪調進駐澎湖丶台東基地 因應共機密集侵擾

    因應共機侵擾海峽中線，空軍輪調IDF戰機前進部署在澎湖馬公基地。（資料照）

    因應共機侵擾海峽中線，空軍輪調IDF戰機前進部署在澎湖馬公基地。（資料照）

    2022/05/20 11:04

    〔記者羅添斌／台北報導〕共機連續侵擾我國ADIZ防空識別區西南丶東南空域，海峽中線也頻遭共機越線挑釁，空軍均會派出戰機攔截丶防空飛彈追監，軍方官員今天指出，空軍輪調IDF戰機前進部署在澎湖馬公基地，在東部方面，由於台東基地目前正在進行勇鷹高教機換裝，空軍輪調幻象2000戰機進駐，強化東部空防。

    立法院外交及國防委員會本週前往空軍台東基地考察，本會期擔任委員會召委的立委江啟臣在臉書發文指出，本會期除了安排法案審查、各部會的專題報告外，多次安排全體委員親赴各個軍事基地考察，包括位於高雄、嘉義、新竹等國軍駐地，也前往金門、澎湖前線，涵蓋陸、海、空各軍種。

    江啟臣說，近日共機連續侵擾我東部空域，因此特別安排前往台東空軍志航基地考察，關心空軍戰備與換裝情形。志航基地任務多元、機種多樣，肩負空軍換裝和執行各項戰、演、訓任務的重要基地。戰備上為因應共機侵擾，空軍輪調幻象2000進駐，未來也將部署最新的F-16V戰機，強化東部空防。

    他還詢問臉友：知道志航基地又稱老虎之家嗎？因為這邊是F-5E/F又稱虎II式戰鬥機機隊的唯一基地。這裡同時有F-5型機與勇鷹高教機在執行訓練任務，戰鬥機飛行員的訓練及高教機教官換訓，而為了提升F-5型機的安全係數，新購彈射座椅的拆裝作業，也如火如荼進行中，現在勇鷹新式高教機也陸續交機，提升飛官訓練安全，繼續為國家培育優秀飛官，堅強防空武力，讓空軍戰力如虎添翼。

    江啟臣指出，會期接近尾聲，但國防戰備沒有止盡，未來也不排除前往馬祖、甚至東沙群島，不只是要暸解國軍戰備現況，更要為國軍加油打氣，傳達國人對前線國軍官兵枕戈待旦、保家衛國的感謝。

    立法院外交及國防委員會考察空軍第七聯隊，瞭解戰備任務與換裝訓練實況。後中為勇鷹高教機，左右兩側為F5型戰機。（圖：軍聞社提供）

    立法院外交及國防委員會考察空軍第七聯隊，瞭解戰備任務與換裝訓練實況。後中為勇鷹高教機，左右兩側為F5型戰機。（圖：軍聞社提供）

    由於台東基地目前正在進行勇鷹高教機換裝，空軍輪調幻象2000戰機進駐台東，強化東部空防。圖為立委江啟臣率團考察台東基地時，與幻象戰機合影。（圖：取自立委江啟臣臉書專頁）

    由於台東基地目前正在進行勇鷹高教機換裝，空軍輪調幻象2000戰機進駐台東，強化東部空防。圖為立委江啟臣率團考察台東基地時，與幻象戰機合影。（圖：取自立委江啟臣臉書專頁）

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