國民黨智庫批物價失控 今年經濟成長率要保4恐沒戲唱

國民黨智庫經濟財政組召集人林祖嘉指出，雖然主計總處估今年經濟成長率4.4%，但由於通膨導致物價上漲，估計今年要保4恐怕會沒有戲唱。（國民黨智庫提供）

2022/05/20 11:01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天召開「520蔡政府施政總檢討－失控的物價與能源政策」記者會，智庫經濟財政組召集人林祖嘉指出，對於蔡政府的物價管控，有62%的人不滿意，雖然主計總處估今年經濟成長率4.4%，但由於通膨導致物價上漲，估計今年要保4恐怕會沒有戲唱。

林祖嘉並表示，60.6%的民眾擔心2年內台灣會發生大規模停電，53.8%的人認為供電不穩，去年3次大停電以及今年3月的停電，若非供電出現結構性問題，停電不可能如此頻繁發生，而且以去年停電次數來看，較前年增加3.76倍，停電時間則增加2.76倍。

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他批評民進黨政府推動2025非核家園，但過去5年綠電成長速度卻非常慢，非核家園目標已幾乎不太可能，而且蔡英文總統任內火力全開，燃煤發電比例大增，未來再降低核能發電比例，情況將會非常麻煩。

國民黨立委吳怡玎指出，目前蔡政府碳排淨零目標路徑與手段都不清楚，環保署等部會一直在逃避回答問題，雖然淨零轉型計劃規劃至2030年預算達到接近9000億元，環保署所定的碳費卻明顯偏低，而且對電力部門不收碳費，要把碳費轉嫁到製造業與一般人民，不盡公平，政府不努力在發電降低碳排系數，卻要人民降低用電，這是只准官方放火，不許人民點燈。

吳怡玎表示，蔡政府不僅無法降低排碳，能源規劃佔1成比例的氫能，目前技術不成熟，至於佔6至7成比例的再生能源，風力發電還算穩定，但光電明顯不足，儲能技術也不符需求，她呼籲民進黨想一想，到底是要「神主牌」，還是台灣產業發展與人民健康。

國民黨立委謝衣鳳指出，根據主計總處所提供的全國薪資統計，2021年比2020年負成長0.04%，這代表實質薪資倒退，與2002年相較，也只成長1.6%，代表這幾年薪資完全沒有成長，物價卻不斷上漲，今年4月的物價年增率達到3.38%，而且逐月攀升，再加上疫情蔓延，讓人民非常痛苦。

謝衣鳳並批評，央行最近升息，本已造成年輕人貸款壓力增加，卻又限縮房貸年限從40年降為20年，讓年輕人利息負擔壓力更為沉重，而且當政府提出租金補貼政策時，完全沒有想到租屋黑市問題，讓年輕人完全拿不到補貼福利。

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