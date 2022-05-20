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    民進黨團支持李鴻鈞任監院副院長 鄭運鵬：24日一致投票

    立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（記者謝君臨攝）

    2022/05/20 10:50

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對監察院副院長被提名人李鴻鈞人事同意權案，立法院將於24日進行投票。李鴻鈞今（20）日赴立院民進黨團大會拜會。民進黨團幹事長鄭運鵬於會後受訪表示，李被提名人一開始先和黨團成員一一握手，大家都很歡迎他，有些也很有交情，黨團會予以支持，24日投票時也將一致行動。

    鄭運鵬表示，李鴻鈞曾擔任五屆立委，和黨團很多資深立委都非常熟，他今赴黨團大會說明，本來卸任立委想休息一下，沒想到碰到疫情，所以他開始爬山，雙北周邊山岳多參訪過，爬山後個人心境不一樣了，剛好總統蔡英文對他有青睞，希望他替國家服務，他才決定接受總統提名，今來民進黨團拜會。

    鄭運鵬說，李鴻鈞一開始先和黨團成員一一握手，大家都很歡迎他，有些也很有交情，下週二同意權投票應該是沒有問題，他是少數被提名人來到黨團拜會，不但有專業且有私交，以前很多被提名人大部分黨團成員不認識，他是一位比較特別的被提名人，相信這也是總統會徵詢他意願、是否接受副院長職務很大重點。

    針對先前有黨團成員對李鴻鈞有不同意見，鄭運鵬指出，之前提名徵詢程序黨團成員都不知道，是看媒體才知曉，在這樣的狀況下，大家也講出過去不管是對李個人、親民黨、政黨政治或監院工作，每個人都有不同看法，李鴻鈞覺得這很自然，畢竟他過去長期擔任立委工作，大家有這樣的表達，他認為是很正常的狀況，未來若有機會擔任監院副院長職務，他也很願意隨時虛心檢討自己。

    鄭運鵬也強調，當然結果就是黨團會支持李鴻鈞人事同意權案，24日投票黨團成員將會一致行動，而每次同意權行使，黨團也都是一致投票。

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