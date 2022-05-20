以「喝狼奶長大」喻周文偉 矢板明夫嘆：台灣也有

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫引用「喝狼奶長大的孩子」一詞，來形容接受仇恨教育者，並舉例台灣也有類似現象。（資料照）

2022/05/20 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕日前在美國加州發生教會槍擊案，由於牽涉到政治意識型態議題，引起外界廣泛議論，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫也在臉書發表他的看法，他引用「喝狼奶長大的孩子」一詞，來形容接受仇恨教育者，並舉例台灣也有類似現象，像是去年疫情爆發時，有人以嗆聲槍斃十次或是送花圈等方式表達不滿。

矢板明夫在臉書撰文指出，加州槍擊案的犯人周文偉，是激進的統派人士，他有如此偏激的行為，或許與他小時候接受的教育，以及長年接觸的媒體有關，以周文偉的年齡來推算，他小時候應該接受蔣介石時代的殺豬拔毛、反台獨教育，成年後他加入統派團體，接觸中國官方仇恨台獨的思想。

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矢板明夫認為，支持兩岸統一是一種政治觀點，沒有對錯，但如果把這種主張建立在仇恨上，就很容易出問題，他回想起自己在2012年，曾經到北京採訪反日遊行，看到中國年輕人的標語「寧可華夏遍地墳，也要殺光日本人」、「血洗東京」，與他們對台灣叫囂「留島不留人」如出一轍。

矢板明夫引述中國學者袁偉時的說法，把接受仇恨教育的人叫做「喝狼奶長大的孩子」，並說中共的歷史教科書，讓年輕學子「吃狼奶」，遺憾的是台灣也有類似現象，去年疫情爆發時有人喊出「槍斃某某某十次」，還有人給指揮中心送花圈，矢板明夫感嘆，在廣義上講，他們也是喝狼奶長大的孩子。

矢板明夫強調，民主的真髓是寬容，和反對意見者和平共存，是民主社會公民的基本涵養。

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