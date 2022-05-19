為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    訴願法大翻修 蘇貞昌：強化保障人民救濟權利

    行政院大幅修正「訴願法」，院長蘇貞昌表示，強化保障人民救濟權利。（資料照）

    行政院大幅修正「訴願法」，院長蘇貞昌表示，強化保障人民救濟權利。（資料照）

    2022/05/19 16:52

    〔記者李欣芳／台北報導〕「訴願法」大翻修，行政院會今天通過訴願法修正草案，行政院長蘇貞昌說，訴願法已逾20年未全面檢討，這次配合行政程序法、行政訴訟法及實務所需全案修正，有助強化訴願制度功能，周延保障人民救濟權利。

    行政院會上午通過「訴願法」修正草案，行政院發言人羅秉成在院會後記者會轉述，蘇貞昌說，現行訴願法已超過20年未全面檢討，這次是配合行政程序法、行政訴訟法等法律及實務所需，進行全案修正，有助強化訴願制度功能，周延保障人民救濟權利。

    蘇貞昌指示，草案送請立法院審議後，請法規會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

    行政院法規會表示，為配合相關法律規定，並使訴願制度更為完備，訴願法修正重點包括：修正訴願類型，分為撤銷訴願與課予義務訴願，包含不作為訴願及反否准訴願，以及各類型訴願有理由時，受理訴願機關應為的決定內容。

    法規會表示，草案修正訴願的管轄機關，並增訂不作為訴願的訴願管轄規定，並增訂不作為訴願的訴願期間、修正計算法定期間應扣除在途期間的情形；訴願文書送達及訴願程序中文書閱覽、抄錄等事宜，除訴願法另有規定外，適用行政程序法相關規定。

    配合行政作業電子化發展趨勢，這次修法增訂訴願文書申請閱覽、提供閱覽及訴願書的提出，各訴願管轄機關得建置電子方式辦理。

    法規會表示，草案明定，訴願的決定期間，自受理訴願機關收受訴願書次日起算；經允許或通知參加訴願者，其訴願決定期間得再延長1次，最長不得逾2個月。

    法規會指出，涉及地方自治團體地方自治事務的訴願事件，經受理訴願機關命原行政處分機關重為處分後，訴願人認重為的處分違法，侵害其權利或法律上利益，得不經訴願程序，逕向行政法院提起訴訟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    政院通過礦業法修正草案 刪「霸王條款」強化原民諮商同意程序
    2022/05/19 12:22

    政院通過礦業法修正草案 刪「霸王條款」強化原民諮商同意程序
    萊劑零檢出地方條例無效合憲 政院欣慰：續把關民眾健康
    2022/05/13 17:54

    萊劑零檢出地方條例無效合憲 政院欣慰：續把關民眾健康

    南霸天高雄「左營」擁有媲美台北車站之機能
    挽救本土語言傳承危機 政院拍板300億國家語言整體發展方案
    2022/05/12 14:58

    挽救本土語言傳承危機 政院拍板300億國家語言整體發展方案
    建置保安處分裁定審查規範 政院、司院明擬會銜通過
    2022/05/11 17:01

    建置保安處分裁定審查規範 政院、司院明擬會銜通過

    通膨擋不住 新店高端房市能量爆發！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播