黃光芹稱張善政「拔毛鳳凰被4隻雞包圍」直指人是韓國瑜提的

黃光芹批張善政是一隻「全身没有毛的鳳凰」，連隻雞都比不上，如今國民黨桃園市長提名人，被4隻雞包圍，是現在的困境。（資料照）

2022/05/19 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常會昨（18日）通過徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發資深媒體人黃光芹批評，她稱張善政是一隻「全身没有毛的鳳凰」，連隻雞都比不上，如今國民黨桃園市長提名人，被4隻雞包圍，是現在的困境。

黃光芹在臉書針對國民黨桃園市長提名過程表示，朱立倫的手法粗暴，他把虛有其表的張善政當成鳳凰，但他認為張是全身没有毛的鳳凰，連隻雞都比不上，她表示這次國民黨桃園市長提名過程有7點要注意，這7點如下：

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第一，不要相信韓國瑜全然不知的說法，他一直都在選策會裡，人就是他提的，也符合他一貫的行事風格。他怎麼會不知道？所謂「要顧及其他人的感受」，不過是虛偽陳詞。

第二，萬美玲要不要宣布參選，我不知道；但魯明哲日前對外表示「不排除接受徵召」，算是已經表態；再加上呂玉玲和羅智強，朱立倫完全不溝通，更遑論整合，是認為黨主席就是黨天下嗎？不知哪來的自信？

第三，羅智強空降不可以、地方只有1成支持不可以、民調差不可以，張善政通通可以？民調輸魯明哲可以、地方全反可以、大空降可以，這算哪門子的提名機制？怎麼是勝選考量呢？

第四，羅智強又辭黨職、又卸議員、還花錢買房子，就算是自找，至少還是得告訴他一聲，怎麼可以把人當猴子耍？

第五，螳螂捕蟬黃雀在後，趙少康在前面衝，被打成內鬥藍，講個話還需要考慮再三，屬意的人選，被中央無視；相對地，朱立倫和韓國瑜聯手在後面搞黑箱，朱立倫的「螃蟹理論」，就是韓教他的，局勢已經很清楚了。

第六，我從小在林口長大，我就是新北市長最佳人選？我在內湖跑了快20年通告，就可以選港湖區的立委？張說自己曾經在桃園某園區工作12年，每天兩點一線，有在基層紮根、服務？67歲的老理工男，說什麼幹話!

第七，2024國民黨誰選總統？還是得看韓國瑜的臉色，他並没有放棄。搞公益？搞政治？還是搞公益掩護政治，不辯可明。

最後，黃光芹狠酸：「一個快進加護病房的政黨，可以因為一個提名，意外促成其他人的大團結，也算是意外的收獲。」

黃光芹臉書原文

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