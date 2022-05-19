蔡英文明就任6週年 蘇揆細數政績︰總統要交給下一棒更好的國家

總統蔡英文明就任6週年，行政院長蘇貞昌透露，他昨天與蔡總統面對面討論國政。（資料照）

2022/05/19 15:05

〔記者李欣芳／台北報導〕總統蔡英文明天5月20日就職將屆滿6週年，行政院長蘇貞昌今天在行政院會表示，昨天他與蔡總統面對面討論國政，檢討過去、策劃未來。他說，從幾個面向來看，總統曾說，未來要交給下一棒更好的國家，在國家主權、人民安全、經濟發展、國民照顧、成果分享、財政紀律、典章制度等，這6年來有很多的努力，也備受肯定。

蘇貞昌指出，值此烏俄戰爭，國際霸權強國輕易入侵鄰國之際，台灣與全世界自由民主聯盟夥伴站在一起，而許多國家也深刻體認到，台灣的安全，也牽動著世界的命運。蔡總統維護國家的主權，台灣更因此被世界看見，在蔡總統的領導下，國家發展方向正確，基礎越來越穩固。

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他說，這幾年台灣的國際能見度也創下高峰。去年底以來，從亞洲、歐洲、美洲到澳洲，友台挺台決議呼聲不斷，各國組團來台訪問交流也比過去更為頻繁。除了美國跨黨派議員訪團，歐洲議會、波羅的海3國議員、法國參議院、國民議會兩院等，接連組團到訪，光今年1月至今，就有包含前美國國務卿龐皮歐、瑞典國會議員與歐洲議員聯合訪團，以及日本青年局眾議員等6個訪團來訪。美國總統拜登也在上週五簽署法案，要協助台灣重新取得世界衛生組織（WHO）觀察員的身分。

蘇貞昌表示，全世界經濟受疫情嚴重衝擊，台灣經濟卻能逆勢成長，前年的經濟成長率是全世界主要國家中唯一正成長，而去年的經濟成長率6.45％更創下11年來最高，人均GDP也首次超過3萬美元；去年投資率更創下21年新高。

蘇貞昌表示，蔡總統上任後推動前瞻基礎建設，致力有助國家長治久安的打底工程，因此全國的軌道、水資源、城鄉發展及數位建設等，都全面性的推展，逐漸顯現成果。政府也將經濟成長的果實與國人分享，已連續6年調整基本工資，今年調幅是15年最高，也為軍公教加薪，幅度是25年來最高。蔡政府從小顧到老，少子女化經費從150億元增加到850億元、成長將近6倍；長照預算從50億元提高到600多億元，足足成長12倍。

還有擴大不孕症補助，從原來只有19人申請，至今已有2萬2千多人受惠；育兒津貼，從2500元調高到今年8月5000元，過去幾十年來做不到的「班班有冷氣」，上個月4月25日已經全國同步啟用，今年9月會再完成「中央廚房大帶小，熱騰騰的午餐準時到」、「班班有網路，生生用平板」。

另外，蘇揆說，政府也推出史上最大規模照顧租屋族的政策「擴大租金補貼方案」，投入300億元。中央政府總決算歲入歲出賸餘已連續4年破千億元，去年賸餘近3千億元，更創下歷年來最高，連還債數1200億元，創20年來新高。

蘇貞昌說，在蔡總統的領導下，經濟體質更強韌，3年來守住非洲豬瘟、Covid-19守得最好且獲全世界肯定，雖然我們正經歷恢復正常生活前的最後陣痛期，最關鍵的一役，但請全體行政團隊將過去這些成績，化為繼續前進的動力。

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