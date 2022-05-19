台中兒童疫苗25日送抵30日才打 蔡其昌批盧秀燕防疫效率慢

蔡其昌（圖中）說，市長盧秀燕掌握的權力最大、資源最多，中市政府防疫效率卻比較慢，決策無法讓市民放心，希望盧秀燕能加油。（記者張瑞楨攝）

2022/05/19 13:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天（18日）於防疫記者會宣布，BNT兒童疫苗預計本月25日送達各縣市政府，中市政府卻預計本月30日開始施打，部分家長質疑延誤或緩慢，另外，高中以下學校是否停課，許多市民也認為市府決策反覆，對此，獲民進黨徵召參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，今天抨擊台中市長盧秀燕與中市政府，掌握的權力最大、資源最多，防疫效率卻比較慢，決策無法讓市民放心，希望盧秀燕能加油。

對此，中市政府回應，延後接種是要給家長時間評估，沒有緩慢的問題。

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蔡其昌今天到中市北區的光音育幼院捐贈快篩劑時指出，如果中市政府防疫一直跟不上腳步，決策上無法讓市民放心，效率也比其他縣市慢，台中市不太能接受，這是行政效率的問題，「我講過很多遍，這起年來台中市整個慢下來，空轉停滯，很可惜，市長應該加油，疫情不分藍綠，我也是盡力協助防疫」、「我沒有想在防疫議題上，做任何競爭」。

蔡其昌暗批盧秀燕，市長掌握的權力最大、資源最多，她（盧秀燕）應該好好加油，「如果掌握權力的人，不能讓城市快速面對疫情，不能讓市民安心，這個要好好檢討」，蔡其昌強調，疫苗即將到達，希望愈快開打愈好，跟其他縣市一樣，如果25日、26日可打，那就最好，不要拖到30日以後，「不要讓民眾相對覺得，為什麼中市政府比別人慢？」。

蔡其昌強調，中市政府防疫跟不上腳步，他認為癥結是，「平常市府團隊有沒有上緊發條？領導者（市長）是否能把團隊帶得很好？把效率提升，讓大家效率很高？這是市長應承擔的責任」。

台中市政府反駁說，部分家長對兒童施打莫德納疫苗有許多問題和疑慮，因此市府不會催打，從各地縣市的施打狀況來看，約2成至近4成，可看出家長有不少擔憂，因此市府聯繫邀請醫生專家釋疑解惑，讓家長能有更多專業公衛資訊可瞭解。

市府強調，兒童BNT疫苗預計本月25日抵達台中，加上教育部要求，需要給家長7日思考，自5/17起，台中市各校園已逐步發送接種疫苗意願書給家長，預計5/30起開始施打。加上台中市的第一劑、第二劑與第三劑的疫苗覆蓋率優於全國，也會持續替市民服務，提高疫苗保護力，因此沒有慢半拍的問題。

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