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    印太經濟架構首輪名單納台灣？外交部：持續爭取

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    2022/05/19 13:18

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統拜登20日將啟程訪問韓國與日本，是他就任以來首度造訪亞洲。拜登並將在訪日期間，宣布啟動美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）。目前資訊顯示台灣在首輪合作名單的機率不高；外交部今僅說，將和國內經貿單位持續積極爭取參與。經濟部則表示，有直接管道可與美方溝通，會一步步進行。

    美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）17日表示，拜登總統將趁下週訪問亞洲之際，啟動等待已久的印太經濟架構（IPEF）。韓國總統尹錫悅計畫在會晤拜登時宣布加入IPEF，希望成為創始會員國；日本內閣官房長官松野博一也說，日本將積極檢討加入IPEF。

    對於台灣是否會納入IPEF首輪合作名單，外交部發言人歐江安今保留表示，台美經貿關係緊密，台灣是美國可靠夥伴，台美對於印太區域發展有共同願景和目標，我國樂見拜登政府將成立IPEF。我方會注意美方宣布成立的相關情形，並和國內經貿單位持續積極爭取參與，也會和美國和其他理念相近國家合作，維護區域經貿秩序，促進自由、繁榮、開放及穩定。

    歐江安也分享，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月下旬曾在眾議院聽證會中澄清，IPEF是開放且具包容性的架構，「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」。此外，200位眾議員3月30日聯名致函拜登政府財經官員，呼籲邀台參與IPEF；美國參院兩黨外交領袖5月18日接續帶領50名參議員聯名致函拜登，呼籲把台灣納入IPEF。

    經濟部長王美花今在立院答詢時則表示，最近確實有IPEF相關討論，經濟部有直接管道與美方密切了解相關進展。美國政府、產業理解台灣重要性，對台灣而言是正面的，IPEF先成立，後續具體細節會一步步推進，經濟部也會持續掌握。

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