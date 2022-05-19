桃園市長選舉》藍問綠人選有譜了嗎？ 鄭文燦：不是叫我專心防疫？

桃園市長鄭文燦（左）被問及民進黨對參選桃園市長的人選有譜了嗎？反問國民黨籍桃園市議員徐玉樹（右）「你不是叫我專心防疫嗎」？後續才說按照時間表民進黨預定在6月份才要提名。（記者魏瑾筠攝）

2022/05/19 11:51

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨中常會昨突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，引起譁然，民進黨籍桃園市長鄭文燦今在市政總質詢時，被國民黨籍市議員徐玉樹問及民進黨對人選有譜了嗎？鄭當下反問「你不是叫我專心防疫」？後續才說按照時間表民進黨預定在6月份才要提名。

桃園市議會今舉行市政總質詢，昨晚大肆退出國民黨中央、桃園群組的國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝，因「人不太舒服」並未現身議會，由副議長李曉鐘主持議事；輪到徐玉樹質詢時，他劈頭就問鄭文燦最近是否因為防疫工作時間過得充實？鄭文燦未正面回應，僅對此感謝防疫人員不眠不休為了防疫努力。

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話鋒一轉，徐玉樹提及國民黨已決定提名張善政參選桃園市長，問及鄭文燦對張善政了解如何？鄭文燦回：「我跟張善政互動並不多」，徐玉樹追問民進黨對（提名）誰有譜了嗎？鄭文燦反問「你不是叫我專心防疫？」徐則不客氣回「我從你眼神看到沒有專心防疫，有喜悅表情」！

鄭文燦對此表示，昨天媒體詢問他都沒有回答，提及疫情洪峰期快來了，張善政做過行政院副院長、副總統候選人，有一定知名度，但現在這個時間點，的確是疫情高峰期，每天都在滾動式增加（確診），現在要專心在防疫上，每個政黨都有提名的時程表，若按照時程表，民進黨預定在6月份才要提名。

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