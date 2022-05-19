拜登將訪日前夕 美駐日大使易曼紐拜訪我代表處

美國駐日大使易曼紐（右）昨天拜訪我駐日代表處，並與駐日代表謝長廷（左）在官邸餐敘。（圖擷取自謝長廷臉書）

2022/05/19 10:10

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕在美國總統拜登下週即將訪日之前，美國駐日大使易曼紐昨天拜訪我駐日代表處，並與駐日代表謝長廷在官邸餐敘。謝長廷今天在臉書公布這項消息指出，易曼紐是近年來首位拜訪本處的美國駐日大使，為台美日友誼開啟歷史新頁。

謝長廷表示，昨晚邀請美國駐日大使易曼紐在我方官邸餐敘，雙方就支持立陶宛、烏克蘭等共同關心事務廣泛交換意見。為歡迎易曼紐，代表處準備立陶宛和烏克蘭國旗配色的雞尾酒，原料並選用台灣鳳梨、立陶宛萊姆酒等，一同舉杯為自由及民主乾杯。

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他並指出，易曼紐是近年來首位拜訪本處的美國駐日大使，為台美日友誼開啟歷史新頁。台灣作為國際民主社會的一員，將持續與美國、日本等理念相近國家密切合作，以實際行動支持立陶宛、烏克蘭對抗不公平打壓及威權主義，共同維護國際秩序及印太區域繁榮發展。

巧的是十八日剛好是謝長廷的生日，易曼紐得知此事，也當場祝謝長廷生日快樂。謝長廷表示，邀請易曼紐來訪時間並沒有刻意選日子，兩人的經歷很類似，相談甚歡。

由於美國總統拜登下週即將訪日，與日本首相岸田文雄舉行雙邊峰會，並出席日美印澳四方安全對話（Quad）峰會，美方也將宣布啟動新經濟圈構想「印度太平洋經濟架構」（IPEF）。在國際重要會議召開前，易曼紐造訪我代表處的意義非凡。

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