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    民進黨年底能否勝選 鄭運鵬：防疫成敗最關鍵！

    民進黨年底縣市長選舉能否勝選，黨團幹事長鄭運鵬表示，防疫成敗最關鍵！（資料照）

    民進黨年底縣市長選舉能否勝選，黨團幹事長鄭運鵬表示，防疫成敗最關鍵！（資料照）

    2022/05/19 09:25

    〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨面對年底縣市長等選舉，要凸顯「中央執政好成績、地方推薦好人才」，主打政績牌，因近來本土疫情升溫，黨內研判政府施政滿意度與政績，是年底選舉成敗的決定性因素，民進黨團幹事長鄭運鵬接受本報訪問分析說，中央防疫的成敗，是決定民進黨年底選舉成敗的最關鍵因素。

    鑑於政府以防疫為重，基層民眾普遍關心的是疫情而非選舉，民進黨迄今因此尚未全面啟動台北市、新北市與桃園市三個市長選舉的提名。指標性人物衛福部長陳時中是否參選台北市長，仍待進一步觀察。

    據悉，近來民眾排隊買快篩試劑，確診者看診領藥等，引發不少民怨，基層民眾不滿的箭靶，指向防疫指揮官陳時中，由於滿意度下跌，使陳時中年底選舉未來能否順利「出場」仍充滿變數，綠營內部的私下解讀也不一。不過，身兼民進黨主席的總統蔡英文日前親上第一線召開防疫諮詢會議，下達縮短看診流程、提升領藥方便性等指示，企圖化解民怨。

    民進黨黨內人士說，目前防疫是全民所關注的事情，執政團隊也以防疫為先，全力做好防疫工作。至於提名作業，民進黨有自己的節奏，會依照程序進行。

    鄭運鵬指出，民進黨年底選舉能否勝選，是建立在政績與施政滿意度為前提，政績與施政滿意度因此是決定性因素，其中，防疫的成敗更是「關鍵中的關鍵」，防疫做得好，黨內相關參選人的選情相對就好。

    據悉，陳時中最後是否投入台北市長選舉，將是關鍵變數，英系人馬仍屬意由他代表民進黨出征台北市，正國會系統的無任所大使林佳龍也有意爭取提名。至於新北市長選舉，國民黨籍的市長侯友宜可望尋求連任且實力強勁，民進黨迄今尚無合適的強棒人選。

    民進黨桃園市長選舉，除前立委鄭寶清、彭紹瑾、黃適卓等人爭取提名外，新竹市長林智堅、立委鄭運鵬也被視為潛在人選。由於國民黨昨突然宣布徵召前行政院長張善政參選桃園市長，因事先未做好溝通引發黨內大反彈，民進黨可望先觀察國民黨黨內爭議的演變，六月後再啟動提名布局。

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