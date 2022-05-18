彰化首位民代確診！ 被控脫光視訊撩人夫女鄉代自曝染疫

有「漂亮寶貝」稱號的伸港鄉代陳聿琦今晚在臉書上自曝證實確診。 （翻攝陳聿琦臉書）

2022/05/18 23:41

〔記者湯世名／彰化報導〕有「漂亮寶貝」稱號的彰化縣伸港鄉民代表陳聿琦，遭一名女建商董座指控脫光光視訊撩夫，法院判賠女董座25萬元，不過她在地方受到鄉親支持力挺，宣布參選鄉長，最近地方盛傳她確診染疫，她今（18日）晚在臉書上自曝證實確診，這可能是繼彰化市長林世賢確診之後，彰化縣首位確診的民代，她並強調確診的感覺就像被火車撞到，非常不舒服，要大家真的不要太小看武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），也感謝醫護及鄉親的關心。

陳聿琦在視訊風波後，個人臉書貼文湧入許多加油打氣的留言，她無畏風波延燒，照常她的服務行程，並且宣布參選伸港鄉長，因為她發現選民並未因為緋聞就否定她的付出，因此決定深耕伸港。

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不過最近傳出她確診染疫，今天深夜10點還開直播對外說明狀況，她說，前兩天有點不舒服，全身冷痠痛以為是感冒，星期日有快篩是陰性，星期一去門診，醫師開流感藥，今天去醫院做了PCR，結果陽性確診，沒想到是第一位確診的民意代表，乖乖地在家裡隔離治療。目前的狀況會頭痛、喉嚨痛、聲音會沙啞，確診的感覺就真的像被火車撞到，很嚴重的重感冒，很不舒服，會呼吸困難、胸悶。

她說，也不知道是從哪裡感染到，也沒有接觸到確診者，昨天也到代表會開會，結果全部都要快篩，希望大家都沒事，真的很抱歉。到5/20日前都是高峰期，也希望大家都能平安健康心。

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