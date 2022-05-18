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    國安法擬20日三讀 交付不實軍品最重關10年、罰5千萬

    立法院長游錫堃18日出席主持黨團協商，研商「國安法」、「台灣地區與大陸地區人民關係條例」、「公路法」、「原住民族基本法第28條」、「運動彩券發行條例」、「鐵路法」及「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」。（記者叢昌瑾攝）

    立法院長游錫堃18日出席主持黨團協商，研商「國安法」、「台灣地區與大陸地區人民關係條例」、「公路法」、「原住民族基本法第28條」、「運動彩券發行條例」、「鐵路法」及「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」。（記者叢昌瑾攝）

    2022/05/18 19:27

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今（18）日召集朝野黨團協商「國家安全法」。民進黨團提案增訂禁止採購中國或境外敵對勢力之軍品條款，對於軍事工程、財物或勞務採購，若知悉是上述地區製造而交付，最重關7年、罰3000萬元；而若知悉的是不實的軍用武器、彈藥等，最重關10年、罰5000萬元，對此朝野達成共識，全案預計於20日院會完成三讀。

    針對國安法修法，民進黨團今於協商時提出修正動議，增訂禁止採購中國、港澳或境外敵對勢力之軍品條款，以及其罰則。提案說明指出，現行國防軍事工程、財物或勞務採購實務，雖採購契約已明定限制中國產製，但仍屢發生廠商以中製贗品交貨，甚可能危害我國防軍事戰力、國家安全之虞，而有明文禁止之必要。

    柯建銘於會中表示，增訂這兩條配套條文，在於國防軍事武器非常重要，要規定境外敵對勢力或中港澳產製的我們不予採購，針對重要軍事工程、財物、勞務採購有一些規範；再者，對於明知這是假的還以假亂真，加重其刑責。柯舉例，之前有一個案子，飛彈內有重要零件，以假亂真造成整個飛彈都無法發射。

    增訂條文指出，對於軍事工程、財物或勞務採購，若知悉是由中國、港澳或境外敵對勢力製造，而交付或提供，處1年以上7年以下徒刑、得併科3000萬元以下罰金；而若知悉的是不實的軍用武器、彈藥、作戰物資，而為交付或提供，處3年以上10年以下徒刑，得併科500萬元以上5000萬元以下罰金。

    民進黨團幹事長鄭運鵬補充說，軍品採購之所以定在國安法，而非政府採購法，在於之前有廠商明知採購不實，卻以「狸貓換太子」方式，投標時用正品，後來卻用中製贗品，不戰爭看不到，若戰爭就出問題，讓採購人員背這個鍋，廠商卻沒責任，還可以轉為污點證人，對於國防採購人員非常不公平。

    鄭運鵬說，採購中製或境外敵對勢力的軍品本來就不可能，本次修法明確加上條文，並明定法則，放在國安法非常適當，也可排除採購法與WTO相關的採購規範，定在這邊希望大家支持。

    經討論，由於與會委員並無異議，游錫堃裁示通過，今完成國安法修法協商，全案預計於20日院會三讀。

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