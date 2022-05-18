黃偉哲致贈加拿大國旗特色蘭花 加國代表驚喜

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（左），今天拜會台南市長黃偉哲（右），盼望深化教育合作。（台南市府提供）

2022/05/18 19:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南蘭花外交有絕招！加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Representative Mr. Jordan Reeves），今（18）日拜會市府，市長黃偉哲致贈的蘭花，以奈米技術噴染加拿大國旗特色，象徵台加友情長存，令芮代表十分驚喜。

黃偉哲贈送的蘭花別有特色，並感謝加國對台灣參與各項國際組織的聲援與支持。黃偉哲表示，台南四季盛產、行銷優質農產品不間斷，今年3月盛大復辦的國際蘭展和6月即將舉行的國際芒果節，都向世界展示台南農業實力。

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黃偉哲說，台南近年積極推行雙語教育，教學示範成果佳，為協助學生與國際接軌，期盼深化國際教育合作，台南將積極響應高中雙聯學制的施行，盼藉由教育交流搭起台、加兩國友誼橋樑，目前台南的德光中學與興國高中，已與加拿大簽署雙聯學制備忘錄，日後若能擴大合作範圍，將能提供學生更多元的教育選項。

芮喬丹代表在資深商務經理施仲玲陪同下拜會市府。他見到染有加國國旗的蘭花感到驚喜不已，並用中文直呼不可思議。

芮喬丹表示，目前加拿大在台灣已有30個教育合作計畫，並與許多台灣縣市和學校簽署合作備忘錄，期盼類似的合作模式能適用於台南，而加國已與我國外交部、教育部進行合作，未來將提供師資培訓、雙語課程設計協助，讓台灣的高中生有更多線上、實體英文授課或前往加拿大進行交流的機會。

芮喬丹代表於2018年夏天抵任，至今已多次南下台南，除了受邀參與國際龍舟錦標賽，還曾選定台南作為「加台創新交流年」的揭幕城市。今年9月加拿大也將與台南市立美術館合作舉辦原住民藝文活動，結合兩國原住民藝術文化，促進城市交流。

台南市長黃偉哲（右）致贈加拿大國旗特色蘭花，加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（左）對於蘭花獨特之美感到驚喜。（台南市府提供）

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