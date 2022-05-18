為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃偉哲致贈加拿大國旗特色蘭花 加國代表驚喜

    加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（左），今天拜會台南市長黃偉哲（右），盼望深化教育合作。（台南市府提供）

    加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（左），今天拜會台南市長黃偉哲（右），盼望深化教育合作。（台南市府提供）

    2022/05/18 19:20

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南蘭花外交有絕招！加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Representative Mr. Jordan Reeves），今（18）日拜會市府，市長黃偉哲致贈的蘭花，以奈米技術噴染加拿大國旗特色，象徵台加友情長存，令芮代表十分驚喜。

    黃偉哲贈送的蘭花別有特色，並感謝加國對台灣參與各項國際組織的聲援與支持。黃偉哲表示，台南四季盛產、行銷優質農產品不間斷，今年3月盛大復辦的國際蘭展和6月即將舉行的國際芒果節，都向世界展示台南農業實力。

    黃偉哲說，台南近年積極推行雙語教育，教學示範成果佳，為協助學生與國際接軌，期盼深化國際教育合作，台南將積極響應高中雙聯學制的施行，盼藉由教育交流搭起台、加兩國友誼橋樑，目前台南的德光中學與興國高中，已與加拿大簽署雙聯學制備忘錄，日後若能擴大合作範圍，將能提供學生更多元的教育選項。

    芮喬丹代表在資深商務經理施仲玲陪同下拜會市府。他見到染有加國國旗的蘭花感到驚喜不已，並用中文直呼不可思議。

    芮喬丹表示，目前加拿大在台灣已有30個教育合作計畫，並與許多台灣縣市和學校簽署合作備忘錄，期盼類似的合作模式能適用於台南，而加國已與我國外交部、教育部進行合作，未來將提供師資培訓、雙語課程設計協助，讓台灣的高中生有更多線上、實體英文授課或前往加拿大進行交流的機會。

    芮喬丹代表於2018年夏天抵任，至今已多次南下台南，除了受邀參與國際龍舟錦標賽，還曾選定台南作為「加台創新交流年」的揭幕城市。今年9月加拿大也將與台南市立美術館合作舉辦原住民藝文活動，結合兩國原住民藝術文化，促進城市交流。

    台南市長黃偉哲（右）致贈加拿大國旗特色蘭花，加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（左）對於蘭花獨特之美感到驚喜。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右）致贈加拿大國旗特色蘭花，加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（左）對於蘭花獨特之美感到驚喜。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「國旗蘭花」驚豔！蔡育輝：奈米科技延長花期
    2022/04/21 13:45

    「國旗蘭花」驚豔！蔡育輝：奈米科技延長花期
    烏駐日大使分享來自台灣的「烏克蘭」 日本網友熱烈迴響
    2022/03/23 12:52

    烏駐日大使分享來自台灣的「烏克蘭」 日本網友熱烈迴響

    亞灣千億投資 5GAIoT領科技城發展
    台灣蘭花挺烏克蘭 噴印藍黃國旗顏色國際蘭展義賣
    2022/03/08 17:45

    台灣蘭花挺烏克蘭 噴印藍黃國旗顏色國際蘭展義賣
    台灣的蘭花就是烏克蘭！ 蔡英文PO照聲援
    2022/03/08 16:42

    台灣的蘭花就是烏克蘭！ 蔡英文PO照聲援

    幼兒完整接種肺鏈疫苗 防護滴水不漏
    力挺烏克蘭 台灣國際蘭展秀出「藍黃漸層色」蘭花
    2022/03/04 20:49

    力挺烏克蘭 台灣國際蘭展秀出「藍黃漸層色」蘭花
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播