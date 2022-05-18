「老農」張善政立誓不從政！ 黃光芹：騙了一群「魯明哲們」

張善政接受國民黨徵召參選桃園市長。（資料照）

2022/05/18 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常會今日（18日）通過徵召前行政院長張善政參選桃園市長，對此，資深媒體人黃光芹細數張善政過往出爾反爾行徑，直言「花蓮老農」曾在鏡頭前立誓，沒有從政的打算、也不碰政治，痛批「永遠不要相信政客的謊言！」

黃光芹在臉書發文表示，張善政沒有變，老是擺出一副清高的模樣，卻滿嘴謊言。黃光芹指出，張善政4月27日接受媒體訪問有關參選高雄市長一事的問題，當時搬出要「專心在花蓮種菜」的說法，老調重彈，但按照時間推算，當時他早已接受國民黨的招手，去選桃園市長，既騙了媒體，也騙了社會大眾，更把「魯明哲們」騙得團團轉。

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黃光芹說，這也不是張善政第一次說謊，就像他過去說要獨立參選總統，不會搭檔副手，還大力抨擊中途落跑的政客，最後卻跑去當韓國瑜的搭檔一樣；又或是，拿郭台銘的錢，說要幫忙成立智庫，最後卻是幫韓國瑜成立智庫。

黃光芹表示，當時看到張善政搬出一用再用的老台詞，心裡很是不齒，只覺得這又是謊言，要是之後碰上好康，絕對又會違反誠信，擺出一副捨我其誰的姿態，「果然，我看得沒錯！老狗玩不出新把戲，騙子也不會只騙人一次。無黨籍『花蓮老農』在鏡頭前立誓，沒有從政的打算、也不碰政治，證明政治不過是『低級』的騙術，而張善政一向樂此不疲！」

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