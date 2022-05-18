獨家》萬美玲原擬下週一宣布參選桃園市長 黨中央今急徵召張善政

國民黨中常會下午將徵召前行政院長張善政參選桃園市長，據了解，由於民調最高的立委魯明哲態度始終曖昧不明，加上北桃園立委萬美玲（見圖）規劃下週一宣布參選，在多重夾擊下，黨中央決定提前「快刀斬亂麻」，以免情勢持續生變。（資料照）

2022/05/18 14:04

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨中常會下午將徵召前行政院長張善政參選桃園市長，據了解，由於民調最高的立委魯明哲態度始終曖昧不明，加上北桃園立委萬美玲規劃下週一宣布參選，在多重夾擊下，黨中央決定提前「快刀斬亂麻」，以免情勢持續生變。

黨務人士指出，身兼桃園市家長會長協會理事長的萬美玲長期深耕教育界，這段期間頻被家長、教育團體勸進參選市長，也逐漸透過國民黨團書記長一職嶄露頭角，上週在魯明哲鬆口「獲徵召會考慮後」，萬原本也規劃下週一要開記者會回應支持者的期待，同時釋放訊息給黨中央。

請繼續往下閱讀...

黨務人士表示，國民黨中央之所以徵召張善政，除了評估民進黨可能空降，一方面是魯明哲態度始終曖昧不明、不夠堅決，又需要黨中央的資源奧援，另一方面是羅智強辭去台北市議員、呂玉玲持續運作選戰，若萬美玲再宣布參選，亂局恐一發不可收拾。

惟據了解，黨中央約莫中午開始陸續通知3名桃園區域立委及桃園市議長邱奕勝下午將徵召張善政的訊息，令黨內為之譁然，一位地方民代批評，黨中央不該為了避免協調直接出招，不是張善政這個人選如何的問題，這種「由上而下」的做法，恐與大家的期待不符，即便議長和立委能理解，又要怎麼說服支持者？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法