因應「0+7」新制 國民黨團要求免費發快篩至少每人5劑

立院國民黨團總召曾銘宗表示，防疫特別預算是足夠免費提供快篩試劑給國人，假設以1劑95元計算，每人發5劑，粗估經費僅100億元，特別預算完全可以支應。（資料照）

2022/05/18 13:35

〔記者林良昇／台北報導〕國內本波疫情確診人數攀升，指揮中心施行「0+7」居隔新制，立法院國民黨團認為，將使民眾需求快篩試劑數量更加龐大，強烈要求政府必須盡速提供免費快篩試劑給民眾使用，每人至少5劑，如此才真正落實「0+7」防疫政策，避免疫情擴散，減輕人民負擔。

國民黨團今召開記者會呼籲政府提供免費快篩試劑，來因應「0+7」新制。立院國民黨團總召曾銘宗表示，防疫特別預算是足夠免費提供快篩試劑給國人，假設以1劑95元計算，每人發5劑，粗估經費僅100億元，特別預算完全可以支應。

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曾銘宗說，英國、美國、新加坡等國家在疫情高峰期，都免費提供快篩試劑給民眾。希望蔡政府能夠比照辦理，且從5月17日開始實施「以篩代隔」、「0+7」確診者同住家人，打滿3劑疫苗快篩陰性免隔離，快篩試劑應該由政府來提供。

立院國民黨團書記長萬美玲說，根據中央疫情指揮中心公布統計數字顯示，目前全台已超過80萬人確診，其中多數確診人數，密集集中在這兩週，顯見疫情相當嚴峻，也還未到達高峰期。

萬美玲指出，80萬本土確診案例中，12歲以下孩童高達11萬1718例，佔16.5%。按照現行防疫政策「以篩代隔」，甚至「3+4」、「0+7」，都需要快篩試劑，經計算，家中每1人確診，至少需要5劑快篩劑。

萬美玲批評，指揮中心提出相關措施，卻沒有足夠的快篩試劑提供給民眾使用，衛福部長陳時中形同把防疫責任丟給國人自己去承擔，只剩下公布確診數字的功能。

國民黨團表示，有5點理由，主張政府應免費提供快篩。第一、經費部分，假設以每劑95元估算，每人發5劑，經費約100億元左右，預算完全可以支應；第二、美、英等國面對疫情高峰的經驗，都免費提供快篩，希望政府比照辦理；第三、目前要民眾排隊買可能買不到的實名制快篩，勞民又擾民；第四、目前政府徵收快篩每劑95元以下，賣給民眾的價格卻太高；第五、17日開始實施「0＋7」，以篩代隔成為重點防疫政策，政策的相關費用應該由政府支應，防疫政策才能落實。

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