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    國民黨高市前鎮小港議員初選民調出爐 陳識明「破百」出線

    陳識明將代表國民黨參選高市前鎮小港區議員。（記者王榮祥翻攝）

    陳識明將代表國民黨參選高市前鎮小港區議員。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/18 12:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員第10選區（前鎮小港）黨內初選，由呂謦煒、陳識明兩人爭取1席提名資格，市黨部今上午公布民調結果，由陳識明以126.236%出線；黨部說明，陳識明獲新人加權100%資格，所以民調加權後破百。

    民調結果上午由國民黨高市黨部主委許福明、選監小組委員李海鈺，民調專家、民調機構及初選參選同志見證下，經在場出席人員確認無誤後公布，由陳識明出線。

    市黨部強調，此次民調秉持著公平、公正、公開方式進行，所有程序皆依據黨內相關規定辦理，將依民調結果建請中央提名人選。

    市黨部說明，2位登記參選同志所選擇的兩家民調機構分別為艾普羅民意調查、及全方位民調公司，兩家民調合計結果排序為陳識明126.236%、呂謦煒73.764%。

    本次委託執行民調機構及時間，均經由2位參選同志共同協調決定，在3天執行民調當中，包括市黨部、選舉監察小組及登記參選同志皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日針對調查過程進行記錄，結果顯示3天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義之電話皆已妥適處理，期間雙方針對民調執行過程並無意見。

    國民黨高市議員第十選區（前鎮、小港）預計提名3席，除現任議長曾麗燕、議員蔡武宏外，第三席經民調結果由陳識明同志出線，共計3位，市黨部表示民調結果將依提名作業要點規定提報中央建請依民調結果決定提名人選。

    國民黨高市前鎮小港區議員初選民調今公佈。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市前鎮小港區議員初選民調今公佈。（記者王榮祥翻攝）

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