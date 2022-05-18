為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    德媒專訪 吳釗燮：台灣北約對話增加、未來應有合作空間

    外交部長吳釗燮接受德國《法蘭克福廣訊報》（FAZ）駐東亞特派員Friederike Boge專訪，說明烏俄戰爭的啟示、台德關係、我國與立陶宛關係等議題。（外交部提供）

    外交部長吳釗燮接受德國《法蘭克福廣訊報》（FAZ）駐東亞特派員Friederike Boge專訪，說明烏俄戰爭的啟示、台德關係、我國與立陶宛關係等議題。（外交部提供）

    2022/05/18 12:15

    〔記者呂伊萱／台北報導〕德國《法蘭克福廣訊報》（FAZ）17日刊登外交部長吳釗燮專訪。吳釗燮在訪問中指出，中國威逼恫嚇的作為未讓民主陣營退縮，反促使台歐關係更加緊密；台灣與北約交換意見的機會愈來愈多，未來應當有合作的空間。而德國新政府關注台海和平穩定及支持台灣參與國際組織，台德關係未來應會有更多合作可能。

    外交部長吳釗燮5月13日接受德國《法蘭克福廣訊報》（FAZ）駐東亞特派員Friederike Böge專訪，說明烏俄戰爭的啟示、台德關係、我國與立陶宛關係等議題。專訪內容於5月17日在《法蘭克福廣訊報》（FAZ）政治版以「台灣與北約對話增加」為題刊登。

    吳釗燮指出，烏克蘭人民堅決抵抗外侮，讓台灣人民深刻體認，面對中國的軍事威脅，必須強化全民動員，堅定負起自我防衛的責任；同時，台灣也持續尋求美國支持，透過取得必要的防衛性武器與情資交換，發展不對稱作戰能力。

    吳釗燮強調，威權國家經常為了轉移內部危機的壓力進而對外採取冒進作法，因此台灣始終審慎以對。

    針對英國外相最近呼籲北約應協助確保台灣有足夠自衛力量，吳釗燮說明，台灣與北約交換意見的機會愈來愈多，未來應當有合作的空間；特別是過去一年，越來越多歐洲國家表達對印太地區的高度關注，有助台灣獲得國際支持；台灣將持續加強與美歐理念相近國家的交流與合作。

    吳釗燮強調，近年來中國在各地威逼恫嚇的作為，不僅未能讓民主陣營退縮屈服，反而促使台歐關係更加緊密。例如捷克、波蘭及斯洛伐克等曾受共產極權威脅的國家，更能理解台灣的處境，也認同台灣在經濟與其他領域是可信賴的合作夥伴。

    吳釗燮也以立陶宛為例指出，立陶宛同意我國設立以台灣為名的代表機構，卻遭受中國蠻橫的施壓與經濟制裁，除台灣大力支持立陶宛商品外，美國與歐盟也給予立陶宛政治及經濟的支持，均顯示民主國家團結互助的重要性。

    對於台德關係展望，吳釗燮則說，去年德國國會大選後，新政府的「聯合政府協議」表達對台海和平穩定的關注及支持台灣參與國際組織；吳認為台德關係未來應會有更多合作可能。

    《法蘭克福廣訊報》成立於1949年，是德國最知名的全國性報紙之一，發行量逾20萬份，觸及讀者群達80餘萬人，受知識份子歡迎。

    外交部長吳釗燮接受德國《法蘭克福廣訊報》（FAZ）駐東亞特派員Friederike Boge專訪，說明烏俄戰爭的啟示、台德關係、我國與立陶宛關係等議題。（外交部提供）

    外交部長吳釗燮接受德國《法蘭克福廣訊報》（FAZ）駐東亞特派員Friederike Boge專訪，說明烏俄戰爭的啟示、台德關係、我國與立陶宛關係等議題。（外交部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國威脅「索」喉 吳釗燮示警澳洲：就在家門口
    2022/05/14 05:30

    中國威脅「索」喉 吳釗燮示警澳洲：就在家門口
    德國亞洲布局重印輕中 外媒：盼印度成為「新中國」
    2022/05/04 10:14

    德國亞洲布局重印輕中 外媒：盼印度成為「新中國」

    三大園區匯聚 歐式科技宅成自住首選
    立陶宛主流媒體聯訪 吳釗燮直指中國與「俄」的距離
    2022/04/29 12:56

    立陶宛主流媒體聯訪 吳釗燮直指中國與「俄」的距離
    貿易太仰賴中國 德國財長認為須做出改變
    2022/04/06 23:40

    貿易太仰賴中國 德國財長認為須做出改變

    幼兒完整接種肺鏈疫苗 防護滴水不漏
    台灣救人中國造假搶功 吳釗燮嗆爆：乾脆說月亮屬於中國！
    2022/03/26 13:40

    台灣救人中國造假搶功 吳釗燮嗆爆：乾脆說月亮屬於中國！
    吳釗燮加媒專訪：俄烏戰爭可能讓中國暫緩侵台念頭
    2022/03/25 07:47

    吳釗燮加媒專訪：俄烏戰爭可能讓中國暫緩侵台念頭
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播