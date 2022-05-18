德媒專訪 吳釗燮：台灣北約對話增加、未來應有合作空間

外交部長吳釗燮接受德國《法蘭克福廣訊報》（FAZ）駐東亞特派員Friederike Boge專訪，說明烏俄戰爭的啟示、台德關係、我國與立陶宛關係等議題。（外交部提供）

2022/05/18 12:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕德國《法蘭克福廣訊報》（FAZ）17日刊登外交部長吳釗燮專訪。吳釗燮在訪問中指出，中國威逼恫嚇的作為未讓民主陣營退縮，反促使台歐關係更加緊密；台灣與北約交換意見的機會愈來愈多，未來應當有合作的空間。而德國新政府關注台海和平穩定及支持台灣參與國際組織，台德關係未來應會有更多合作可能。

外交部長吳釗燮5月13日接受德國《法蘭克福廣訊報》（FAZ）駐東亞特派員Friederike Böge專訪，說明烏俄戰爭的啟示、台德關係、我國與立陶宛關係等議題。專訪內容於5月17日在《法蘭克福廣訊報》（FAZ）政治版以「台灣與北約對話增加」為題刊登。

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吳釗燮指出，烏克蘭人民堅決抵抗外侮，讓台灣人民深刻體認，面對中國的軍事威脅，必須強化全民動員，堅定負起自我防衛的責任；同時，台灣也持續尋求美國支持，透過取得必要的防衛性武器與情資交換，發展不對稱作戰能力。

吳釗燮強調，威權國家經常為了轉移內部危機的壓力進而對外採取冒進作法，因此台灣始終審慎以對。

針對英國外相最近呼籲北約應協助確保台灣有足夠自衛力量，吳釗燮說明，台灣與北約交換意見的機會愈來愈多，未來應當有合作的空間；特別是過去一年，越來越多歐洲國家表達對印太地區的高度關注，有助台灣獲得國際支持；台灣將持續加強與美歐理念相近國家的交流與合作。

吳釗燮強調，近年來中國在各地威逼恫嚇的作為，不僅未能讓民主陣營退縮屈服，反而促使台歐關係更加緊密。例如捷克、波蘭及斯洛伐克等曾受共產極權威脅的國家，更能理解台灣的處境，也認同台灣在經濟與其他領域是可信賴的合作夥伴。

吳釗燮也以立陶宛為例指出，立陶宛同意我國設立以台灣為名的代表機構，卻遭受中國蠻橫的施壓與經濟制裁，除台灣大力支持立陶宛商品外，美國與歐盟也給予立陶宛政治及經濟的支持，均顯示民主國家團結互助的重要性。

對於台德關係展望，吳釗燮則說，去年德國國會大選後，新政府的「聯合政府協議」表達對台海和平穩定的關注及支持台灣參與國際組織；吳認為台德關係未來應會有更多合作可能。

《法蘭克福廣訊報》成立於1949年，是德國最知名的全國性報紙之一，發行量逾20萬份，觸及讀者群達80餘萬人，受知識份子歡迎。

外交部長吳釗燮接受德國《法蘭克福廣訊報》（FAZ）駐東亞特派員Friederike Boge專訪，說明烏俄戰爭的啟示、台德關係、我國與立陶宛關係等議題。（外交部提供）

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